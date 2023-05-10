  • Alwasat News
Atwasat

بعد التنديد الأممي.. تنفيذ حكم الإعدام في إيرانيين مدانين بتهم مخدرات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 مايو 2023, 11:56 صباحا
بعد التنديد الأممي.. تنفيذ حكم الإعدام في إيرانيين مدانين بتهم مخدرات
علم إيران، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت السلطات القضائية الإيرانية، اليوم الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة أشخاص دينوا بترويج المخدرات، وذلك غداة تنديد الأمم المتحدة بتزايد «مخيف» في عدد العقوبات القصوى المنفّذة في الجمهورية الإسلامية.

وأورد موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية «تم تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق ثلاثة أفراد من عصابة بنجك، أحد أبرز كارتيلات ترويج المخدرات في البلاد، هذا الصباح بعد الإجراءات القانونية». وأشار إلى أن «ستة من أفراد هذه العصابة تم توقيفهم العام 2014»، موضحا أنه «لدى التوقيف، تمت مصادرة كيلوغرام من الكوكايين والأفيون والميثامفيتامين من أفراد العصابة».

وأتى الاعلان عن تنفيذ هذه الإعدامات بعد يومين على تأكيد السلطات القضائية تنفيذ حكم مماثل صادر بحقّ شخصين على خلفية إهانة المقدسات الإسلامية. وإيران هي الثانية في العالم من حيث عدد أحكام الإعدام المنفذة بعد الصين، وفق أرقام منظمة العفو الدولية.
وتتحدث منظمات حقوقية خارج إيران في الآونة الأخيرة، عن تزايد ملحوظ في عدد أحكام الإعدام التي تنفذها السلطات. وحسب أرقام نشرتها الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، نفّذ القضاء في الجمهورية الإسلامية حكم الإعدام بحقّ 209 أشخاص على الأقل منذ بداية يناير، معظمهم بسبب جرائم متعلّقة بالمخدرات. ورجحت المنظمة أن يكون العدد الفعلي أعلى من ذلك.

مفوض أممي: عدد مرتفع من الإعدامات بشكل مخيف في إيران
وندد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، بـ«العدد المرتفع بشكل مخيف» لعمليات الإعدام. وقال في بيان «في المعدل، منذ بداية العام، يُعدم أكثر من عشرة أشخاص كل أسبوع في إيران، ممّا يجعلها واحدة من الدول التي سجلت أعلى عدد إعدامات في العالم». وأضاف «من المثير للقلق أن نرى أن إيران تسلك المسار نفسه كما في العام الماضي، عندما أُعدم نحو 580 شخصا»، واصفا هذه الحصيلة بـ«الشائنة».

وأفادت منظمتان حقوقيتان في أبريل بأن عدد أحكام الإعدام المنفّذة في الجمهورية الإسلامية خلال 2022 ازداد بنسبة 75% عن العام السابق. وأشارتا إلى أن طهران أعدمت 582 شخصا على الأقل في 2022، في حصيلة هي الأعلى منذ 2015.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد في «هنا ليبيا»: جلسة حوارية حول الأزمة السودانية ببنغازي

شاهد في «هنا ليبيا»: جلسة حوارية حول الأزمة السودانية ببنغازي
السعودية تقرر استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سورية

السعودية تقرر استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سورية
غضب المودعين اللبنانيين يشتعل أمام مصارف بيروت (شاهد)

غضب المودعين اللبنانيين يشتعل أمام مصارف بيروت (شاهد)
واشنطن تعلن تعطيل برمجية تجسس إلكتروني استعملتها الاستخبارات الروسية لعقدين

واشنطن تعلن تعطيل برمجية تجسس إلكتروني استعملتها الاستخبارات الروسية لعقدين
ضربات الاحتلال الإسرائيلي تقتل طبيب أسنان معروفا بعمل الخير في غزة

ضربات الاحتلال الإسرائيلي تقتل طبيب أسنان معروفا بعمل الخير في غزة
محمد بالراس علي وجمال غرفة التعليق

محمد بالراس علي وجمال غرفة التعليق
بالفيديو.. شلال في منطقة القلعة بعد هطول أمطار كثيفة

بالفيديو.. شلال في منطقة القلعة بعد هطول أمطار كثيفة
مصدر لـ«فرانس برس»: صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي «تمت»

مصدر لـ«فرانس برس»: صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي «تمت»
رئيس «فاغنر»: الدولة الروسية غير قادرة على الدفاع عن البلاد

رئيس «فاغنر»: الدولة الروسية غير قادرة على الدفاع عن البلاد
%79 منها رواتب.. 1.2 مليار دينار نفقات الجهات التشريعية والتنفيذية خلال 4 أشهر

%79 منها رواتب.. 1.2 مليار دينار نفقات الجهات التشريعية والتنفيذية خلال 4 أشهر
«نوفا»: طائرة عسكرية بريطانية توقفت بشكل غير عادي في بنغازي

«نوفا»: طائرة عسكرية بريطانية توقفت بشكل غير عادي في بنغازي
«أدرينالين»: 32 بار .. مع «COLOMBY»

«أدرينالين»: 32 بار .. مع «COLOMBY»
«أدرينالين».. مع «COLOMBY»

«أدرينالين».. مع «COLOMBY»
«أطفال أبطال» (11)‎: المتحدي

«أطفال أبطال» (11)‎: المتحدي
«أكلات ماجدة 2» (حـ 23): دبابيس الدجاج وقطايف عصافيري

«أكلات ماجدة 2» (حـ 23): دبابيس الدجاج وقطايف عصافيري
14 هدفا في الأسبوع الـ14 من «دورينا».. و«بوابة الوسط» تستعرض الجولة الـ15

14 هدفا في الأسبوع الـ14 من «دورينا».. و«بوابة الوسط» تستعرض الجولة الـ15
مسعود السلامي: «6+6» وُلِدت ميتة.. وسنذهب إلى لجنة رفيعة المستوى يختارها باتيلي

مسعود السلامي: «6+6» وُلِدت ميتة.. وسنذهب إلى لجنة رفيعة المستوى يختارها باتيلي
جبريل أوحيدة: أطراف تضغط على لجنة «6+6» لعرقلة إعداد قوانين الانتخابات

جبريل أوحيدة: أطراف تضغط على لجنة «6+6» لعرقلة إعداد قوانين الانتخابات
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
ترامب يندد بتحميله مسؤولية التشهير بالصحفية في «قضية الاغتصاب»
ترامب يندد بتحميله مسؤولية التشهير بالصحفية في «قضية الاغتصاب»
قادة آسيان «قلقون» حيال «أعمال العنف» في بورما
قادة آسيان «قلقون» حيال «أعمال العنف» في بورما
البيت الأبيض يعلق على مقتل صحفي «فرانس برس» في أوكرانيا
البيت الأبيض يعلق على مقتل صحفي «فرانس برس» في أوكرانيا
رئيس الكونغو ينتقد القوة الأفريقية في شرق بلاده
رئيس الكونغو ينتقد القوة الأفريقية في شرق بلاده
1000 معتقل في باكستان منذ بدء الاحتجاجات على اعتقال عمران خان
1000 معتقل في باكستان منذ بدء الاحتجاجات على اعتقال عمران خان
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
لليوم الثاني.. إردوغان يلغي أنشطته الخميس بداعي المرض
لليوم الثاني.. إردوغان يلغي أنشطته الخميس بداعي المرض...
إردوغان يعلن تحييد «الزعيم المفترض» لتنظيم «داعش» في سورية
إردوغان يعلن تحييد «الزعيم المفترض» لتنظيم «داعش» في سورية...
شاهد.. شجار بالأيدي بين ممثلي روسيا وأوكرانيا في قمة اقتصادية بتركيا
شاهد.. شجار بالأيدي بين ممثلي روسيا وأوكرانيا في قمة ......
روسيا: انفجار بيلغورود نجم عن سقوط ذخيرة من طائرة مقاتلة أثناء تحليقها
روسيا: انفجار بيلغورود نجم عن سقوط ذخيرة من طائرة مقاتلة ......
بعد تهديده بسحب قواته من باخموت.. رئيس «فاغنر»: موسكو تعهدت بإرسال مزيد من الذخيرة
بعد تهديده بسحب قواته من باخموت.. رئيس «فاغنر»: موسكو تعهدت ......
المزيد
«الكرملين» يطالب بفهم ظروف مقتل صحفي «فرانس برس» في أوكرانيا
«الكرملين» يطالب بفهم ظروف مقتل صحفي «فرانس برس» في أوكرانيا...
بعد التنديد الأممي.. تنفيذ حكم الإعدام في إيرانيين مدانين بتهم مخدرات
بعد التنديد الأممي.. تنفيذ حكم الإعدام في إيرانيين مدانين ......
نيجيريا: غرق 15 طفلا وفقدان 25 آخرين في قارب
نيجيريا: غرق 15 طفلا وفقدان 25 آخرين في قارب...
1000 معتقل في باكستان منذ بدء الاحتجاجات على اعتقال عمران خان
1000 معتقل في باكستان منذ بدء الاحتجاجات على اعتقال عمران ......
رئيس الكونغو ينتقد القوة الأفريقية في شرق بلاده
رئيس الكونغو ينتقد القوة الأفريقية في شرق بلاده...
المزيد