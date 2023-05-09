هيئة المحلفين بنيويورك: ترامب لم يغتصب الصحفية السابقة

القاهرة - بوابة الوسط

خلصت هيئة محلفين في محكمة مدنية في نيويورك، الثلاثاء، إلى تحميل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مسؤولية التشهير، وقالت إنه لم يعتدي جنسيًا على كاتبة وصحفية سابقة في تسعينيات القرن الماضي، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية عدة.

وأوردت صحيفة «نيويورك تايمز» وشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية وغيرهما من الوسائل الإعلامية أن هيئة محلفين مؤلفة من تسعة أعضاء خلصت، إثر محاكمة مدنية، إلى أن ترامب لم يغتصب (آي. جين) كارول، لكنّها حمّلته المسؤولية عن التشهير بها، بحسب وكالة «فرانس برس».

تغريم ترامب بدفع 5 ملايين دولار للصحفية

وأمرت الهيئة ترامب بدفع تعويض لكارول قدره خمسة ملايين دولار، وفق التقارير.

وخلال أسبوعين استمعت المحكمة إلى اتّهامات أطلقتها كارول وامرأتان أخريان تفيد بأن ترامب اعتدى عليهن جنسيًا قبل عقود. وينفى ترامب صحّة ما يُوجّه إليه من اتّهامات على صعيد التحرّش الجنسي بينما لم يحضر المحاكمة.