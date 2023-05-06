روسيا تُحمّل واشنطن مسؤولية إصابة الكاتب بريليبين المؤيد لغزو أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

حمّلت وزارة الخارجية الروسية السبت الولايات المتحدة المسؤولية عن انفجار سيارة تسبب بمقتل شخص وإصابة الكاتب القومي الروسي زاخار بريليبين المؤيد لغزو أوكرانيا.

وقالت الوزارة في بيان «المسؤولية عن هذا العمل الإرهابي وغيره لا تقع على عاتق أوكرانيا فحسب، بل على عاتق رعاتها الغربيين وعلى رأسهم الولايات المتحدة»، مضيفة أن «صمت المنظمات الدولية المعنية أمر غير مقبول»، وفق «فرانس برس».

أصيب بريليبين السبت بجروح بالغة في «انفجار» سيارته، ما حمل موسكو على اتهام أوكرانيا والغرب بالوقوف خلف هذا الهجوم. ووقع الانفجار الذي أسفر عن مقتل سائق الكاتب، في وقت تتعرض روسيا لعدد متزايد من الضربات بواسطة طائرات مسيرة وعمليات تخريب واعتداءات من غير أن تتضح الجهة المسؤولة عنها.

الكرملين يتهم أوكرانيا بالوقوف خلف العمليات

ويتهم الكرملين أوكرانيا بالوقوف خلف هذه العمليات، وهو ما تنفيه كييف في وقت تعد قواتها لهجوم واسع النطاق مع اقتراب الاحتفالات في روسيا بذكرى الانتصار على القوات النازية في التاسع من مايو.

والأربعاء، استهدف هجوم بواسطة طائرتين مسيرتين بحسب روسيا مبنىً تابعًا للكرملين، ونفت كييف أي ضلوع لها في ذلك.

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وأعلنت وزارة الداخلية في بيان «قُتل شخص بالانفجار وجرح الكاتب زخار بريليبين الذي كان في السيارة»، وأكدت لاحقًا توقيف مشتبه به من مواليد 1993 مع سوابق قضائية في منطقة نيجني نوفغورود حيث وقع الهجوم.

وأفاد المحققون الروس مساء السبت أن المشتبه به الموقوف «تحرك في ضوء تعليمات» من أجهزة الأمن الأوكرانية. وقالت لجنة التحقيق في بيان إن المشتبه به ألكسندر برمياكوف «قال خلال استجوابه إنه تحرك بناء على تعليمات الأجهزة الأوكرانية الخاصة».

«عمل إرهابي»

وقالت وكالة «انترفاكس» نقلًا عن مصدر طبي إن الكاتب في حالة «خطيرة». وأضاف المصدر «اتُخذ قرار بعدم نقله إلى موسكو وبإخضاعه لجراحة في نيجني نوفغورود».

وفي وقت سابق، كتب غليب نيكيتين حاكم منطقة نيجني نوفغورود (وسط غرب) التي يتحدر منها الكاتب، على تطبيق تلغرام أن «زخار مصاب بكسور طفيفة، ولا خطر على حياته».

واتهمت الناطقة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا أوكرانيا والولايات المتحدة وبريطانيا والحلف الأطلسي بالوقوف خلف هذا العمل «الإرهابي»، وحمّلت على تلغرام «مسؤولية مباشرة للولايات المتحدة وبريطانيا».

وبحسب لجنة التحقيق التي تحدثت عن «عمل إرهابي»، كان زخار بريليبين في سيارته «مع عائلته» عندما وقع الانفجار قرابة الساعة 11,00 (8,00 ت غ). وأظهرت صورة لموقع الحادث نشرتها لجنة التحقيق سيارة بيضاء منقلبة على سطحها وقد تحطم قسمها الأمامي أمام فجوة على طريق ترابي في منطقة حرجة.