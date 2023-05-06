روسيا تعلن إسقاط صاروخ بالستي أوكراني فوق شبه جزيرة القرم

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مسؤول روسي كبير، اليوم السبت، أنه جرى إسقاط صاروخ بالستي أوكراني فوق شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، في حدث نادر في وقت تقول القوات الأوكرانية إنها تستعد لشن هجوم وشيك.

وكتب سيرغي أكسيونوف رئيس القرم الذي عينته موسكو على تلغرام أن «الدفاعات الجوية أسقطت فوق جمهورية القرم صاروخاً بالستياً أطلق من منظومة غروم-2 أوكرانية. لا أضرار ولا ضحايا»، بحسب «فرانس برس».

استهداف مبنى تابع للكرملين

واستهدف هجوم بواسطة طائرتين مسيّرتين بحسب روسيا الأربعاء، مبنىً تابعاً للكرملين، ونفت كييف أي ضلوع لها في ذلك.

وفي سياق متصل أصيب الكاتب القومي الروسي زاخار بريليبين المؤيد لغزو أوكرانيا، السبت في «انفجار» سيارته، ما حمل موسكو على اتهام أوكرانيا والغرب بالوقوف خلف هذا الهجوم.

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ووقع الانفجار الذي أسفر عن مقتل سائق الكاتب، في وقت تتعرض روسيا لعدد متزايد من الضربات بواسطة طائرات مسيرة وعمليات تخريب واعتداءات من غير أن تتضح الجهة المسؤولة عنها بشكل واضح.

ويتهم الكرملين أوكرانيا بالوقوف خلف هذه العمليات، وهو ما تنفيه كييف في وقت تعد قواتها لهجوم واسع النطاق مع اقتراب الاحتفالات في روسيا بذكرى الانتصار على القوات النازية في التاسع من مايو.

اتهامات لأوكرانيا والولايات المتحدة وبريطانيا والحلف الأطلسي

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان «قتل شخص بالانفجار وجرح الكاتب زخار بريليبين الذي كان في السيارة»، وأكدت لاحقاً توقيف شخص «قد يكون على صلة بالانفجار» في منطقة نيجني نوفغورود حيث وقع الهجوم. ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن مصادر طبية وأمنية لم تحددها، أن الكاتب أصيب في ساقيه.

وكتب غليب نيكيتين حاكم منطقة نيجني نوفغورود (وسط غرب) التي يتحدر منها الكاتب، على تطبيق تلغرام أن «زخار مصاب بكسور طفيفة، ولا خطر على حياته».

وفور ورود أول التقارير عن الحادث، اتهمت الناطق باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا أوكرانيا والولايات المتحدة وبريطانيا والحلف الأطلسي بالوقوف خلف هذا العمل «الإرهابي»، وحمّلت على تلغرام «مسؤولية مباشرة للولايات المتحدة وبريطانيا». وبحسب لجنة التحقيق التي تحدثت عن «عمل إرهابي»، كان زخار بريليبين في سيارته «مع عائلته» عندما وقع الانفجار قرابة الساعة 11,00 (8,00 ت غ).

وأظهرت صورة لموقع الحادث نشرتها لجنة التحقيق سيارة بيضاء منقلبة على سطحها وقد تحطم قسمها الأمامي أمام فجوة على طريق ترابي في منطقة حرجة.