روسيا تعلن سيطرتها على 3 مناطق جديدة في باخموت

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أن «القوات الهجومية» الروسية استولت على ثلاث مناطق أخرى في الجزء الغربي من مدينة باخموت الأوكرانية.

ويستخدم الجيش الروسي أحياناً وصف «القوات الهجومية» للإشارة إلى عناصر مجموعة فاغنر الأمنية الخاصة، بحسب «رويترز».

وتخوض وحدات أوكرانية وروسية معارك منذ شهور للسيطرة على المدينة الواقعة في شرق أوكرانيا، والتي عم الخراب والدمار معظم مناطقها. وقالت الوزارة في أحدث نشرة لها «القوات المحمولة جواً قيدت حركة الوحدات الأوكرانية ودعمت تحركات الفرق الهجومية للسيطرة على المدينة».

- ستولتنبرغ «واثق» من قدرة أوكرانيا على استعادة مزيد الأراضي

- وزير الدفاع الأميركي: الدعم الدولي لأوكرانيا قوي وراسخ

أكّد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الجمعة خلال اجتماع في ألمانيا لمناقشة سبل تقديم دعم إضافي لأوكرانيا في تصدّيها للغزو الروسي، أنّه «واثق» من أنّ كييف قادرة على استعادة مزيد من الأراضي في وقت تستعد فيه لشنّ هجوم مضادّ واسع النطاق.

زيلينسكي يطالب بطائرات مقاتلة حديثة

وردًا على سؤال لصحفيين، قال ستولتنبرغ على هامش اجتماع لعشرات الداعمين الدوليين لكييف في قاعدة رامشتاين الجوية «أنا على ثقة من أنّهم سيكونون الآن في وضع يمكّنهم من تحرير المزيد من الأراضي».

عشية المحادثات التي شارك فيها ممثلون عن 50 دولة، حض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الحلفاء الغربيين على تزويد بلاده طائرات مقاتلة حديثة وصواريخ بعيدة المدى.

وكان زيلينسكي طلب مساعدة مباشرة من الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ الذي زار كييف قبيل توجهه إلى قاعدة رامشتاين الجوية للمشاركة في الاجتماع. وأضاف ستولتنبرغ أن «إحدى القضايا الرئيسية هنا كانت مناقشة مختلف القدرات والأنظمة والإمدادات التي يحتاج لها الأوكرانيون من أجل استعادة مزيد من الأراضي».

ثلاث قضايا رئيسية: الدفاع الجوي والذخيرة وعناصر الدعم

وذكّر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الجمعة بأنّ اجتماع مجموعة الاتصال بشأن أوكرانيا الخاصة بالدفاع «يركّز على ثلاث قضايا رئيسية: الدفاع الجوي والذخيرة وعناصر الدعم»، مشيراً إلى الدعم اللوجستي وغير ذلك ممّا يسمح بعمل الوحدات العسكرية. وأكّد أنّ الدعم الدولي لأوكرانيا ما زال «قوياً وراسخاً».

وأثار الاجتماع في رامشتاين غضب موسكو. وقالت وزارة الخارجية الروسية إنّ ما يقوم به الحلفاء من أجل أوكرانيا «يؤكّد انخراطهم المباشر في النزاع ومشاركتهم في التخطيط لعمليات عسكرية».

كما اتّهم الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف الناتو بالسعي «لاستيعاب أوكرانيا وجرّها إلى الحلف»، معتبراً أن روسيا كانت محقة في «شن هذه العملية» لضمان أمنها.