  • Alwasat News
Atwasat

روسيا تعلن سيطرتها على 3 مناطق جديدة في باخموت

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 أبريل 2023, 06:57 مساء
روسيا تعلن سيطرتها على 3 مناطق جديدة في باخموت
دمار في مدينة باخموت بشرق أوكرانيا. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أن «القوات الهجومية» الروسية استولت على ثلاث مناطق أخرى في الجزء الغربي من مدينة باخموت الأوكرانية.

ويستخدم الجيش الروسي أحياناً وصف «القوات الهجومية» للإشارة إلى عناصر مجموعة فاغنر الأمنية الخاصة، بحسب «رويترز».

وتخوض وحدات أوكرانية وروسية معارك منذ شهور للسيطرة على المدينة الواقعة في شرق أوكرانيا، والتي عم الخراب والدمار معظم مناطقها. وقالت الوزارة في أحدث نشرة لها «القوات المحمولة جواً قيدت حركة الوحدات الأوكرانية ودعمت تحركات الفرق الهجومية للسيطرة على المدينة».

-  ستولتنبرغ «واثق» من قدرة أوكرانيا على استعادة مزيد الأراضي
-  وزير الدفاع الأميركي: الدعم الدولي لأوكرانيا قوي وراسخ

أكّد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الجمعة خلال اجتماع في ألمانيا لمناقشة سبل تقديم دعم إضافي لأوكرانيا في تصدّيها للغزو الروسي، أنّه «واثق» من أنّ كييف قادرة على استعادة مزيد من الأراضي في وقت تستعد فيه لشنّ هجوم مضادّ واسع النطاق.

زيلينسكي يطالب بطائرات مقاتلة حديثة
وردًا على سؤال لصحفيين، قال ستولتنبرغ على هامش اجتماع لعشرات الداعمين الدوليين لكييف في قاعدة رامشتاين الجوية «أنا على ثقة من أنّهم سيكونون الآن في وضع يمكّنهم من تحرير المزيد من الأراضي».

عشية المحادثات التي شارك فيها ممثلون عن 50 دولة، حض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الحلفاء الغربيين على تزويد بلاده طائرات مقاتلة حديثة وصواريخ بعيدة المدى.

وكان زيلينسكي طلب مساعدة مباشرة من الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ الذي زار كييف قبيل توجهه إلى قاعدة رامشتاين الجوية للمشاركة في الاجتماع. وأضاف ستولتنبرغ أن «إحدى القضايا الرئيسية هنا كانت مناقشة مختلف القدرات والأنظمة والإمدادات التي يحتاج لها الأوكرانيون من أجل استعادة مزيد من الأراضي».

 ثلاث قضايا رئيسية: الدفاع الجوي والذخيرة وعناصر الدعم
وذكّر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الجمعة بأنّ اجتماع مجموعة الاتصال بشأن أوكرانيا الخاصة بالدفاع «يركّز على ثلاث قضايا رئيسية: الدفاع الجوي والذخيرة وعناصر الدعم»، مشيراً إلى الدعم اللوجستي وغير ذلك ممّا يسمح بعمل الوحدات العسكرية. وأكّد أنّ الدعم الدولي لأوكرانيا ما زال «قوياً وراسخاً».

وأثار الاجتماع في رامشتاين غضب موسكو. وقالت وزارة الخارجية الروسية إنّ ما يقوم به الحلفاء من أجل أوكرانيا «يؤكّد انخراطهم المباشر في النزاع ومشاركتهم في التخطيط لعمليات عسكرية».

كما اتّهم الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف الناتو بالسعي «لاستيعاب أوكرانيا وجرّها إلى الحلف»، معتبراً أن روسيا كانت محقة في «شن هذه العملية» لضمان أمنها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 20): مقلب الصندوق الكرتوني

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 20): مقلب الصندوق الكرتوني
«أكلات ماجدة 2» (حـ 18): الطبق المصري الحووشي ورز بلبن

«أكلات ماجدة 2» (حـ 18): الطبق المصري الحووشي ورز بلبن
العثور على حطام سفينة من الحرب العالمية الثانية تقل أكثر من ألف أسير قبالة الفلبين

العثور على حطام سفينة من الحرب العالمية الثانية تقل أكثر من ألف أسير قبالة ...
حرب في العيد.. سكان الخرطوم يحاولون الفرار رغم مخاطره

حرب في العيد.. سكان الخرطوم يحاولون الفرار رغم مخاطره
من هما الطرفان المتصارعان في السودان؟

من هما الطرفان المتصارعان في السودان؟
أنشيلوتي يتذمر من جدول المباريات المزدحم

أنشيلوتي يتذمر من جدول المباريات المزدحم
صندوق الثروة النروجي يحقق 84 مليار دولار في الفصل الأول من 2023

صندوق الثروة النروجي يحقق 84 مليار دولار في الفصل الأول من 2023
أجواء البهجة تسيطر على شوارع الدول العربية.. والسودانيون يستقبلون عيد الفطر وسط دوي الانفجارات

أجواء البهجة تسيطر على شوارع الدول العربية.. والسودانيون يستقبلون عيد الفطر وسط ...
«الصحة العالمية»: أكثر من 400 قتيل و3500 جريح في اشتباكات السودان

«الصحة العالمية»: أكثر من 400 قتيل و3500 جريح في اشتباكات السودان
«مع فدوى»: الفنان حسن قرفال

«مع فدوى»: الفنان حسن قرفال
«سنابتشات» تسعى لتنويع أنشطتها من دون فقدان جوهرها

«سنابتشات» تسعى لتنويع أنشطتها من دون فقدان جوهرها
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 19): مقلب التأشيرة

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 19): مقلب التأشيرة
جريدة «الوسط»: التوطين وتداعيات الحرب في السودان يهددان الجنوب

جريدة «الوسط»: التوطين وتداعيات الحرب في السودان يهددان الجنوب
مذكرة إيداع بالسجن بحق راشد الغنوشي

مذكرة إيداع بالسجن بحق راشد الغنوشي
كاريكاتير خيري - تباعد اجتماعي!

كاريكاتير خيري - تباعد اجتماعي!
في العدد المزدوج 387-388: تداعيات حرب السودان.. ونشاط مشبوه لمنظمات أجنبية في الجنوب

في العدد المزدوج 387-388: تداعيات حرب السودان.. ونشاط مشبوه لمنظمات أجنبية في ...
كاريكاتير حليم - مبروك عليكم العيد

كاريكاتير حليم - مبروك عليكم العيد
باتيلي يهنئ الليبيين بعيد الفطر ويحث جميع الأطراف على الاصطفاف خلف المساعي الأممية لإجراء الانتخابات

باتيلي يهنئ الليبيين بعيد الفطر ويحث جميع الأطراف على الاصطفاف خلف المساعي ...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
المعلومات المضللة حول الانتخابات تشوه سمعة المؤسسات في نيجيريا
المعلومات المضللة حول الانتخابات تشوه سمعة المؤسسات في نيجيريا
بدء إجراءات حل البرلمان اليوناني تمهيدا للانتخابات
بدء إجراءات حل البرلمان اليوناني تمهيدا للانتخابات
روسيا تطرد أكثر من 20 دبلوماسيا ألمانيًا
روسيا تطرد أكثر من 20 دبلوماسيا ألمانيًا
ماكرون يتطلع الى انطلاقة جديدة لعهده بعد سنة على إعادة انتخابه
ماكرون يتطلع الى انطلاقة جديدة لعهده بعد سنة على إعادة انتخابه
إجلاء 3 آلاف مدني روسي في بيلجورود بعد إلقاء طائرة حربية قنبلة عن طريق الخطأ
إجلاء 3 آلاف مدني روسي في بيلجورود بعد إلقاء طائرة حربية قنبلة عن...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بايدن يغادر واشنطن في رحلة تقوده إلى إيرلندا الشمالية وإيرلندا
بايدن يغادر واشنطن في رحلة تقوده إلى إيرلندا الشمالية ......
واشنطن تدعو بكين إلى «ضبط النفس» إثر بدئها مناورات بمضيق تايوان
واشنطن تدعو بكين إلى «ضبط النفس» إثر بدئها مناورات بمضيق ......
انهيار مبنيين في مرسيليا الفرنسية جراء انفجار ومخاوف من وجود 10 تحت الأنقاض
انهيار مبنيين في مرسيليا الفرنسية جراء انفجار ومخاوف من وجود......
«فاغنر» تسيطر على مبنى بلدية باخموت الأوكرانية
«فاغنر» تسيطر على مبنى بلدية باخموت الأوكرانية...
ماكرون: بإمكان الصين لعب دور رئيسي نحو السلام في أوكرانيا
ماكرون: بإمكان الصين لعب دور رئيسي نحو السلام في أوكرانيا...
المزيد
الجيش الإكوادوري ينضم إلى الشرطة في إلقاء القبض على مطلوبين
الجيش الإكوادوري ينضم إلى الشرطة في إلقاء القبض على مطلوبين...
روسيا تعلن سيطرتها على 3 مناطق جديدة في باخموت
روسيا تعلن سيطرتها على 3 مناطق جديدة في باخموت...
الفلبين تعرب من الصين عن قلقها إزاء التوترات المتصاعدة عبر مضيق تايوان
الفلبين تعرب من الصين عن قلقها إزاء التوترات المتصاعدة عبر ......
إجلاء 3 آلاف مدني روسي في بيلجورود بعد إلقاء طائرة حربية قنبلة عن طريق الخطأ
إجلاء 3 آلاف مدني روسي في بيلجورود بعد إلقاء طائرة حربية ......
ماكرون يتطلع الى انطلاقة جديدة لعهده بعد سنة على إعادة انتخابه
ماكرون يتطلع الى انطلاقة جديدة لعهده بعد سنة على إعادة ......
المزيد