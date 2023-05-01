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خروج قطار شحن عن مساره في روسيا قرب أوكرانيا بسبب «عبوة ناسفة»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 مايو 2023, 11:33 صباحا
خروج قطار شحن عن مساره في روسيا قرب أوكرانيا بسبب «عبوة ناسفة»
جثة مغطاة ودمار جراء قصف روسي في مدينة خيرسون الأوكرانية، 18 أبريل 2023. (أ ف ب)
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تسبب انفجار «عبوة ناسفة» في خروج قطار شحن عن مساره في منطقة روسية قرب أوكرانيا، اليوم الإثنين، من دون وقوع إصابات، حسبما أفاد مسؤول محلي. 

وقال حاكم منطقة بريانسك المتاخمة لأوكرانيا ألكسندر بوغوماز عبر تلغرام، إن «عبوة ناسفة انفجرت، ما أدى إلى خروج قطار شحن عن مساره. لم تقع إصابات»، حسب وكالة «فرانس برس».

ضربات روسية استهدفت خيرسون
وفي وقت سابق، قتل شخص وأصيب ثلاثة على الأقل جراء ضربات روسية استهدفت منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا، وفق ما أفاد مسؤول محلي اليوم الإثنين.

وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية أولكسندر بروكودين «على مدى اليوم الماضي، نفذ العدو 39 عملية قصف مدفعي وأطلق 163 قذيفة من المدفعية الثقيلة، (صواريخ) الغراد، الطائرات المسيرة والطيران». وأشار الى أن «العدو قصف مدينة خيرسون ثماني مرات»، مضيفا «أدى العدوان الروسي الى مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بينهم طفل».

ولا تزال روسيا تسيطر على أجزاء من منطقة خيرسون على رغم انسحابها من عاصمتها في نوفمبر.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أفادت السلطات الاقليمية بأن القصف الروسي أدى الى مقتل امرأة في السابعة والخمسين من العمر وإصابة ثلاثة آخرين في قرية بيلوزركا. وجددت موسكو في الآونة الأخيرة عمليات القصف المكثّفة لمناطق أوكرانية.

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