فرنسا.. مظاهرات ضد سياسة الهجرة الحكومية والعملية الأمنية «ووامبوشو»

القاهرة - بوابة الوسط

شارك آلاف الأشخاص، بينهم العديد من المقيمين بطريقة غير قانونية في مسيرة، السبت، في باريس وفي مدن فرنسية أخرى ضد قانون الهجرة الذي اقترحه وزير الداخلية جيرالد دارمانان، وضد العملية الأمنية «ووامبوشو» في مايوت.

في العاصمة باريس سار نحو 2300 متظاهر، تلبية لدعوة «تجمع متحدون ضدّ الهجرة غير الصالحة 2023»، وحملوا لافتات كُتب عليها «لا لقانون دارمانان وضدّ القمع والحبس والطرد... من أجل سياسة استقبال الهجرة وتنظيمها»، وفق «يورو نيوز».

قانون الهجرة، الذي أجلته الحكومة وقررت النظر فيه الخريف «قانون عنصري يهدف إلى تجريم الأجانب»، ويؤدي إلى «المزيد من عمليات الطرد»، مثلما أكد أبوبكر، وهو مهاجر مالي مُقيم بطريقة غير شرعية.

احتجاجات ضد عملية «ووامبوشو» الأمنية

واحتج المشاركون أيضا على عملية «ووامبوشو» الأمنية التي نفذتها السلطات في مايوت، لطرد المهاجرين غير الشرعيين، ومعظمهم من جزر القمر، الساكنين في الأحياء العشوائية الفقيرة وغير الصحية بالمقاطعة الواقعة في ما وراء البحار.

وقالت ماري كريستين فيرجيات، نائبة رئيس رابطة حقوق الإنسان وعضو البرلمان الأوروبي السابقة عن الجبهة اليسارية: «الطريقة التي يُعامل بها الوافدون من جزر القمر، الذين يُقيمون بشكل غير قاتوني لا تليق بدولة كفرنسا».

تظاهر أكثر من 500 شخص في رين

إن مشروع قانون دارمانان والعملية الأمنية في مايوت مرتبطان، كما أوضح سعيد محمدي، من تجمع «نداء مارسيليا»، وهي منظمة مدنية لسكان جزر القمر في مدينة مرسيليا، حيث تظاهر 200 إلى 300 شخص. واستنكر سعيد محمدي الأمر، بقوله: «من ناحية، هناك قانون مؤجل بالتأكيد، ولكنه مستوحى بشكل واضح من أفكار التجمع الوطني، ومن ناحية أخرى هناك عملية تستدعي الفوضى والفشل وتسعى إلى محاربة العنف، ولكن بالعنف».

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وفي رين، تظاهر أكثر من 500 شخص ورددوا عبارات «لتسقط الدولة البوليسية» أو «دارمانان إلى نهر فيلان»، في إشارة إلى النهر الذي يعبر «رين»، عاصمة منطقة بريتاني. وأكد تيودور سوبيزي، الذي شارك في المظاهرة: «لقد خرجت تضامنا مع المهاجرين من جزر القمر، واحتجاجا على الإجراءات الوحشية، التي اتخذتها فرنسا في مايوت... إنها عنيفة للغاية، وهناك طريقة لإدارتها بشكل مختلف».

في مدينة ستراسبورغ، تجمع أكثر من مائة متظاهر وراء لافتتين: «لا حدود.. لا أمة، حرية التنقل» و«ضد العنصرية ضد الفاشية، تسوية أوضاع كل المهاجرين غير الشرعيين».