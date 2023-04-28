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إيران تنفي وقوع حالات تسمم بالمدارس

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 28 أبريل 2023, 10:40 مساء
إيران تنفي وقوع حالات تسمم بالمدارس
علم إيران، (أرشيفية: الإنترنت)
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اتهمت وزارة الاستخبارات الإيرانية اليوم الجمعة «أعداء أجانب ومعارضين» بإذكاء مخاوف بشأن الاشتباه في تسميم تلميذات مدارس، قائلة إن تحقيقها لم يكشف عن تسمم فعلي. 

وطالت موجة الهجمات المشتبه بها الآلاف من تلميذات المدارس وأثارت غضبا شعبيا، بعد شهور من الاحتجاجات ضد حكام إيران من رجال الدين عقب قتل شرطة الأخلاق لشابة احتجزتها بزعم انتهاك قواعد الحجاب الصارمة.

إيران تتحدث عن دور الأعداء في إذكاء هذه الأزمة
وقالت وزارة الاستخبارات الإيرانية في بيان نقلته وسائل الإعلام المملوك للدولة «دور الأعداء في إذكاء هذه الأزمة مؤكد ولا يمكن إنكاره. الأفراد والجماعات ووسائل الإعلام الغربية (خاصة باللغة الفارسية)... ركزوا على هذا في الأشهر القليلة الماضية، وكذلك السياسيون الأجانب والهيئات الدولية»، وفق وكالة رويترز.

وقال التقرير إنه من واقع «النتائج (فيما يتعلق بجمع المعلومات) الميدانية والتحقيقات المعملية... لم يُلاحظ وجود أي مادة سامة قادرة على التسبب في (حدوث حالات) تسمم.. ولم تحدث وفيات أو حالات (مرضية) جسدية طويلة الأمد». 

واتهم التقرير معارضين لم يكشف عن أسمائهم بإثارة مخاوف لإنتاج مقاطع دعائية مصورة وحذر من أنه ستجري «ملاحقة الأفراد والجماعات ووسائل الإعلام التي تتهم الحكومة.. وتقف في صف الأعداء». واتهمت السلطات «أعداء» الجمهورية الإسلامية باستخدام الهجمات المشتبه بها لتقويض المؤسسة الدينية.

بدأت حالات التسمم المشتبه بها في نوفمبر تشرين الثاني في مدينة قم ذات المكانة الرفيعة لدى الشيعة وامتدت إلى 28 محافظة من 31 محافظة إيرانية، بحسب ما نقلته وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، مما دفع بعض أولياء الأمور لإخراج أطفالهم من المدارس والاحتجاج.

ولأول مرة منذ الثورة الإسلامية عام 1979، انضمت فتيات المدارس إلى الاحتجاجات التي تصاعدت بعد وفاة مهسا أميني في مقر لشرطة الأخلاق.

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