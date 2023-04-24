غوتيريس يندد أمام لافروف بـ«الدمار» الناجم عن غزو أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

ندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الإثنين بـ«الدمار» الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا، وذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي ترأسه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وقال غوتيريس أمام لافروف إن الغزو الروسي ينتهك القانون الدولي و«يتسبب بمعاناة هائلة» للشعب الأوكراني، بحسب «فرانس برس».

مفاوضات سلام بشأن أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال زيارة إلى تركيا الجمعة أن أي مفاوضات سلام بشأن أوكرانيا، يجب أن يكون مرتكزها الأساسي قيام «نظام عالمي جديد»، لا يخضع لهيمنة الولايات المتحدة.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو، إن «المفاوضات لا يمكن أن تتم إلا على أساس مراعاة المصالح الروسية. هذه مبادئ سيقوم عليها النظام العالمي الجديد».

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو» ينس ستولتنبرغ، أعلن الجمعة، «ثقته» في قدرة أوكرانيا على استعادة مزيد الأراضي في وقت تستعد فيه كييف لشن هجوم مضاد واسع النطاق على قوات الغزو الروسي. وردّاً على سؤال لصحفيين في ألمانيا قال ستولتنبرغ: «أنا على ثقة من أنّهم سيكونون الآن في وضع يمكّنهم من تحرير مزيد الأراضي».