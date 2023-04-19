  • Alwasat News
Atwasat

نيكاراغوا ترفض استقبال السفير الجديد للاتحاد الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 أبريل 2023, 11:21 صباحا
نيكاراغوا ترفض استقبال السفير الجديد للاتحاد الأوروبي
طلاب يرفعون صورة رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا وعليها عبارة «قاتل مطلوب» خلال تظاهرة في ماناغوا، 3 مايو 2018. (أ ف ب)
alwasat radio

رفضت حكومة نيكاراغوا استقبال السفير الجديد للاتحاد الأوروبي الذي عُيِّن بعد طرد الممثلة الأوروبية في سبتمبر، ردًا على تصريحات بروكسل بشأن «القمع المنهجي» للمعارضين في البلاد.

وأعلن وزير خارجية نيكاراغوا دينيس مونكادا في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» تعليق الالتماس الذي مُنح لفرناندو بونز كسفير لهذه «القوة المستعبِدة»، مستنكرًا «التدخل والوقاحة والعجرفة» لبيان صادر عن الاتحاد الأوروبي.

وندد الناطق باسم الاتحاد الأوروبي في بيانه، الثلاثاء، بـ«القمع المنهجي» للمعارضين في نيكاراغوا منذ تظاهرات ربيع 2018 المطالبة باستقالة الرئيس دانيال أورتيغا والتي جرى قمعها بشكل دموي، وأضاف: «في هذه الذكرى الحزينة (للاحتجاجات وقمعها)، يؤكد الاتحاد الأوروبي استعداده لدعم جميع الجهود للتوصل إلى حل ديموقراطي وسلمي وتفاوضي للأزمة السياسية الطويلة في نيكاراغوا»، حسب الوكالة الفرنسية.

نيكاراغوا ترد على الاتحاد الأوروبي
ورد مونكادا بالقول «في مواجهة المضايقة المستمرة بحق شعبنا في السيادة الوطنية، فإننا لن نستقبل الممثل» الذي عينه الاتحاد الأوروبي.

- «فرانس برس»: طرد سفيرة الاتحاد الأوروبي في نيكاراغوا

في 28 سبتمبر 2022، طردت حكومة نيكاراغوا سفيرة الاتحاد الأوروبي بيتينا موشايت. ورد الاتحاد الأوروبي بإعلانه ممثلة نيكاراغوا لدى المؤسسات الأوروبية في بروكسل زويلا مولر غوف شخصا غير مرغوب فيه.

ودانت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، في تقرير «الأساليب الجديدة» لانتهاكات حقوق الإنسان التي تستخدمها حكومة نيكاراغوا، بعد خمس سنوات من احتجاجات ربيع 2018. وقالت المنظمة في تقرير بعنوان «صرخة من أجل العدالة: خمس سنوات من القمع والمقاومة في نيكاراغوا».

احتجاجات في نيكاراغوا
وسُجن مئات المعارضين في إطار حملة القمع التي أعقبت هذه التظاهرات المناهضة لأورتيغا الذي يتولى السلطة منذ 2007 وأعيد انتخابه على الدوام منذ ذلك الحين في انتخابات متنازع عليها.

أسفرت اضطرابات 2018 وحملتها القمعية عن مقتل أكثر من 350 شخصًا، وفقا للأمم المتحدة. واستمر توقيف المعارضين السياسيين منذ ذلك الحين، وفي 9 فبراير، أفرجت السلطات عن 222 معتقلًا سياسيًا من السجن وطردتهم من البلاد بعد مصادرة جميع ممتلكاتهم وتجريدهم من جنسيتهم.

في الأيام التي تلت ذلك، جُرد 94 من المعارضين الآخرين الذين فروا إلى المنفى، من جنسيتهم أيضا، ومن ضمنهم الكاتب سيرجيو راميريز الذي كان نائبا للرئيس أورتيغا (1984-1990) عندما تولى السلطة للمرة الأولى.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأمم المتحدة: الهند ستصبح أكبر دولة في عدد السكان بحلول منتصف 2023

الأمم المتحدة: الهند ستصبح أكبر دولة في عدد السكان بحلول منتصف 2023
ميلان ينهي مغامرة نابولي ويتخطاه إلى نصف نهائي أبطال أوروبا

ميلان ينهي مغامرة نابولي ويتخطاه إلى نصف نهائي أبطال أوروبا
ريال مدريد يؤكد تفوقه على تشيلسي ويصعد إلى نصف نهائي أبطال أوروبا

ريال مدريد يؤكد تفوقه على تشيلسي ويصعد إلى نصف نهائي أبطال أوروبا
شاهد «هنا ليبيا».. جولة جديدة لرصد الأنشطة الترفيهية والأجواء الرمضانية

شاهد «هنا ليبيا».. جولة جديدة لرصد الأنشطة الترفيهية والأجواء الرمضانية
الأخضر يوضح حقيقة إصابة المهاجم البارز عامر التاورغي وترقب عودته للملاعب

الأخضر يوضح حقيقة إصابة المهاجم البارز عامر التاورغي وترقب عودته للملاعب
واشنطن تحث لجنة «6+6» على المساهمة في جهود إزالة العوائق أمام الانتخابات

واشنطن تحث لجنة «6+6» على المساهمة في جهود إزالة العوائق أمام الانتخابات
السني يحمل مجلس الأمن «المسؤولية الأخلاقية» بشأن ما آلت إليه الأمور في ليبيا منذ 2011

السني يحمل مجلس الأمن «المسؤولية الأخلاقية» بشأن ما آلت إليه الأمور في ليبيا منذ...
نص إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن بشأن ليبيا

نص إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن بشأن ليبيا
«بوابة الوسط» تستعرض ترتيب أندية الدوري الممتاز الليبي قبل استئناف النشاط 24 أبريل

«بوابة الوسط» تستعرض ترتيب أندية الدوري الممتاز الليبي قبل استئناف النشاط 24 ...
باتيلي: الانتخابات قاطرة ليبيا نحو السلام والاستقرار

باتيلي: الانتخابات قاطرة ليبيا نحو السلام والاستقرار
لجنة المسابقات تعلن مواعيد الجولة الخامسة إيابا من «دورينا».. والانطلاق بالنصر والأخضر

لجنة المسابقات تعلن مواعيد الجولة الخامسة إيابا من «دورينا».. والانطلاق بالنصر ...
الدراما اللبنانية.. جرعة سياسية غير مألوفة في رمضان

الدراما اللبنانية.. جرعة سياسية غير مألوفة في رمضان
أين ذهبَ ذهبُ ليبيا؟

أين ذهبَ ذهبُ ليبيا؟
75 كيلوغراما متوسط هدر الطعام سنويا.. لماذا لم يضع الغلاء حدا للتبذير في ليبيا؟

75 كيلوغراما متوسط هدر الطعام سنويا.. لماذا لم يضع الغلاء حدا للتبذير في ليبيا؟
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 17): مقلب كرة التنس

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 17): مقلب كرة التنس
«مع فدوى»: الأستاذ عبدالمنعم سبيطة

«مع فدوى»: الأستاذ عبدالمنعم سبيطة
«أكلات ماجدة 2» (حـ 16): طاجين الباميا باللحم وكيكة الكوكيز بالنوتيلا

«أكلات ماجدة 2» (حـ 16): طاجين الباميا باللحم وكيكة الكوكيز بالنوتيلا
«ما وراء التاريخ»: الطريق من أبولونيا إلى قورينا

«ما وراء التاريخ»: الطريق من أبولونيا إلى قورينا
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
واشنطن تفرض عقوبات على شبكة لتمويل «حزب الله»
واشنطن تفرض عقوبات على شبكة لتمويل «حزب الله»
ضحية وإصابات بانهيار مرآب سيارات في نيويورك
ضحية وإصابات بانهيار مرآب سيارات في نيويورك
مؤسس «فاغنر» يتحدث عن آخر وجود لمقاتليه في السودان
مؤسس «فاغنر» يتحدث عن آخر وجود لمقاتليه في السودان
كوريا الشمالية تستعد لإطلاق أول قمر صناعي للتجسس
كوريا الشمالية تستعد لإطلاق أول قمر صناعي للتجسس
الأمم المتحدة: الهند ستصبح أكبر دولة في عدد السكان بحلول منتصف 2023
الأمم المتحدة: الهند ستصبح أكبر دولة في عدد السكان بحلول منتصف ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
روسيا تتبني «عقيدة جديدة» للقضاء على «هيمنة» الغربيين في العالم
روسيا تتبني «عقيدة جديدة» للقضاء على «هيمنة» الغربيين في ......
واشنطن تدعو بكين إلى «ضبط النفس» إثر بدئها مناورات بمضيق تايوان
واشنطن تدعو بكين إلى «ضبط النفس» إثر بدئها مناورات بمضيق ......
انهيار مبنيين في مرسيليا الفرنسية جراء انفجار ومخاوف من وجود 10 تحت الأنقاض
انهيار مبنيين في مرسيليا الفرنسية جراء انفجار ومخاوف من وجود......
بايدن يغادر واشنطن في رحلة تقوده إلى إيرلندا الشمالية وإيرلندا
بايدن يغادر واشنطن في رحلة تقوده إلى إيرلندا الشمالية ......
«فاغنر» تسيطر على مبنى بلدية باخموت الأوكرانية
«فاغنر» تسيطر على مبنى بلدية باخموت الأوكرانية...
المزيد
أوكرانيا تتسلم أولى أنظمة «باتريوت» الأميركية
أوكرانيا تتسلم أولى أنظمة «باتريوت» الأميركية...
29 قتيلا غالبيتهم من المرضى في حريق مستشفى بالصين
29 قتيلا غالبيتهم من المرضى في حريق مستشفى بالصين...
نيكاراغوا ترفض استقبال السفير الجديد للاتحاد الأوروبي
نيكاراغوا ترفض استقبال السفير الجديد للاتحاد الأوروبي...
الأمم المتحدة: الهند ستصبح أكبر دولة في عدد السكان بحلول منتصف 2023
الأمم المتحدة: الهند ستصبح أكبر دولة في عدد السكان بحلول ......
كوريا الشمالية تستعد لإطلاق أول قمر صناعي للتجسس
كوريا الشمالية تستعد لإطلاق أول قمر صناعي للتجسس...
المزيد