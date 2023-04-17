  • Alwasat News
Atwasat

العثور على «بارود» في منزل المشتبه به في انفجار استهدف رئيس الوزراء الياباني

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 أبريل 2023, 01:06 مساء
العثور على «بارود» في منزل المشتبه به في انفجار استهدف رئيس الوزراء الياباني
رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في العاصمة اليابانية طوكيو بتاريخ 17 مارس 2023 (أ ف ب)
alwasat radio

عُثر على ما يبدو أنه بارود في منزل المشتبه به في إلقاء عبوة ناسفة نحو رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، خلال تجمع انتخابي، على ما ذكرت وسائل إعلام محلية الاثنين.

ولم يصب كيشيدا بأذى في الحادث الذي وقع السبت، عندما استُهدف بعبوة ناسفة في ميناء للصيد في واكاياما (غرب)، حيث كان يستعدّ لإلقاء خطاب لدعم مرشح من حزبه، وفق وكالة «فرانس برس».

وأمضت الشرطة أكثر من ثماني ساعات الأحد في تفتيش منزل المشتبه به البالغ من العمر 24 عامًا، ويُدعى ريوجي كيمورا، بحسب وسائل إعلام، وجرى إجلاء سكان الحي موقتًا تحسباً لوجود متفجرات أخرى، فيما رفضت شرطة واكاياما التعليق على هذه المعلومات.

العثور على ما يبدو أنه بارود
وذكرت محطة «إن إتش كي» التلفزيونية الوطنية، أنه جرى العثور على ما يبدو أنه بارود، بالإضافة إلى أدوات تشبه الأنابيب، في منزل المشتبه به، ويعتقد المحققون أن العبوة الناسفة كانت يدوية الصنع.

ويفتش المحققون في هاتف كيمورا وجهاز الكمبيوتر بحثًا عن أدلة، لكن المشتبه به يرفض حتى الآن إعطاء تفاصيل عن الدافع وراء الهجوم.

- إجلاء رئيس الوزراء الياباني بعد انفجار.. وكيشيدا يستأنف الحملة الانتخابية

ونُقل المشتبه فيه الاثنين من مركز شرطة محلي، إلى مكتب النيابة العامة في واكاياما، بحسب وسائل إعلام يابانية.

وبثت المحطة التلفزيونية مشاهد تظهره جالسًا في المقعد الخلفي لسيارة شرطة وهو ينظر أمامه أثناء نقله، وهو موقوف حاليا بتهمة شن هجوم متعمد.

اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي
ويأتى هذا الحادث بعد تسعة أشهر على اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، خلال تجمع انتخابي في يوليو الماضي، ما دفع السلطات إلى مراجعة الإجراءات الأمنية.

كذلك، تزامن مع استضافة اليابان لاجتماع وزاري لمجموعة السبع في سابورو (شمال)، وعشية وصول وزراء خارجية دول المجموعة إلى منتجع كارويزاوا (وسط) لإجراء محادثات.

تعزيز الدوريات والمراقبة
وقال الناطق باسم الحكومة هيروكازو ماتسونو، الإثنين، إنه طُلب من الشرطة في جميع أنحاء البلاد «تعزيز الأمن».

وأوضح أن عناصر الشرطة تلقوا أوامر «بتعزيز الدوريات والمراقبة، خصوصا من أجل ضمان أمن قمة مجموعة السبع في هيروشيما»، في مايو.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أرزاق تساق 2023» (حـ 15): شهادة ميلاد

«أرزاق تساق 2023» (حـ 15): شهادة ميلاد
«أفضل شيف» | الحلقة (13)

«أفضل شيف» | الحلقة (13)
«كتب ليبية 2» (حـ10): كتاب «نساء الربيع العربي»، فاطمة غندور

«كتب ليبية 2» (حـ10): كتاب «نساء الربيع العربي»، فاطمة غندور
«منتخب الصالات» يفوز على نظيره المصري وديًا

«منتخب الصالات» يفوز على نظيره المصري وديًا
مصادر لـ«قناة الوسط»: إقامة نهائي كأس ليبيا في تونس يوم 2 مايو

مصادر لـ«قناة الوسط»: إقامة نهائي كأس ليبيا في تونس يوم 2 مايو
حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر

حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر
أرقام سلبية تاريخية لبرشلونة في تعادله أمام خيتافي

أرقام سلبية تاريخية لبرشلونة في تعادله أمام خيتافي
السفارة في إيطاليا: لجنة لمعرفة ملابسات افتراش شاب ليبي شوارع نابولي وتقديم الخدمات له (فيديو)

السفارة في إيطاليا: لجنة لمعرفة ملابسات افتراش شاب ليبي شوارع نابولي وتقديم ...
الدوري الإيطالي: يوفنتوس يسقط مجددا ويوسع الفارق مع ميلان إلى 9 نقاط

الدوري الإيطالي: يوفنتوس يسقط مجددا ويوسع الفارق مع ميلان إلى 9 نقاط
تعليقا على تحذيرات البنك الدولي: أزمة ليييا سياسية وليست في مؤشرات الدين العام

تعليقا على تحذيرات البنك الدولي: أزمة ليييا سياسية وليست في مؤشرات الدين العام
«مراقبة آثار بنغازي» تطالب بوقف أعمال الجرف في «يوسبريدس» الأثرية

«مراقبة آثار بنغازي» تطالب بوقف أعمال الجرف في «يوسبريدس» الأثرية
المرصد الأورومتوسطي: اعتقال ماهر الغرياني ترهيب هدفه قمع أي أصوات معارضة

المرصد الأورومتوسطي: اعتقال ماهر الغرياني ترهيب هدفه قمع أي أصوات معارضة
فرحة الإفراج عن مئات الأسرى بين طرفَي النزاع باليمن تحول العيد «عيدين»

فرحة الإفراج عن مئات الأسرى بين طرفَي النزاع باليمن تحول العيد «عيدين»
هالاند يعادل صلاح ويقود السيتي لقهر ليستر مشعلاً صراع الصدارة في «البريميرليغ»

هالاند يعادل صلاح ويقود السيتي لقهر ليستر مشعلاً صراع الصدارة في «البريميرليغ»
«أطفال أبطال» (4)‎: رمال كنز

«أطفال أبطال» (4)‎: رمال كنز
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 16): مقلب النظارات الطبية

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 16): مقلب النظارات الطبية
«ما وراء التاريخ»: معالم مدينة أبولونيا الأثرية

«ما وراء التاريخ»: معالم مدينة أبولونيا الأثرية
خلونا نحلموا 4 (حـ 15): التسامح

خلونا نحلموا 4 (حـ 15): التسامح
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
وزير الخارجية الروسي يبدأ جولة في أميركا اللاتينية
وزير الخارجية الروسي يبدأ جولة في أميركا اللاتينية
منشقون عن فارك «مستعدون» للتفاوض من أجل السلام في كولومبيا
منشقون عن فارك «مستعدون» للتفاوض من أجل السلام في كولومبيا
الحكم على المعارض الروسي فلاديمير كارا-مورزا بالسجن 25 عاما
الحكم على المعارض الروسي فلاديمير كارا-مورزا بالسجن 25 عاما
سلوفاكيا تسلم 13 مقاتلة ميغ -29 إلى أوكرانيا
سلوفاكيا تسلم 13 مقاتلة ميغ -29 إلى أوكرانيا
العثور على «بارود» في منزل المشتبه به في انفجار استهدف رئيس الوزراء الياباني
العثور على «بارود» في منزل المشتبه به في انفجار استهدف رئيس ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
روسيا تتبني «عقيدة جديدة» للقضاء على «هيمنة» الغربيين في العالم
روسيا تتبني «عقيدة جديدة» للقضاء على «هيمنة» الغربيين في ......
حريق في متجر بعد دوي انفجارات في كييف
حريق في متجر بعد دوي انفجارات في كييف...
واشنطن تدعو بكين إلى «ضبط النفس» إثر بدئها مناورات بمضيق تايوان
واشنطن تدعو بكين إلى «ضبط النفس» إثر بدئها مناورات بمضيق ......
انهيار مبنيين في مرسيليا الفرنسية جراء انفجار ومخاوف من وجود 10 تحت الأنقاض
انهيار مبنيين في مرسيليا الفرنسية جراء انفجار ومخاوف من وجود......
«فاغنر» تسيطر على مبنى بلدية باخموت الأوكرانية
«فاغنر» تسيطر على مبنى بلدية باخموت الأوكرانية...
المزيد
المجلس العسكري البورمي يفرج عن 3 آلاف سجين بمناسبة رأس السنة البوذية
المجلس العسكري البورمي يفرج عن 3 آلاف سجين بمناسبة رأس السنة......
واشنطن تندد بـ«حملة قمع» في روسيا بعد الحكم على المعارض كارا-مورزا
واشنطن تندد بـ«حملة قمع» في روسيا بعد الحكم على المعارض ......
وزراء خارجية مجموعة السبع يسعون لإظهار الوحدة بشأن الصين بعد تصريحات ماكرون
وزراء خارجية مجموعة السبع يسعون لإظهار الوحدة بشأن الصين بعد......
العثور على «بارود» في منزل المشتبه به في انفجار استهدف رئيس الوزراء الياباني
العثور على «بارود» في منزل المشتبه به في انفجار استهدف رئيس ......
سلوفاكيا تسلم 13 مقاتلة ميغ -29 إلى أوكرانيا
سلوفاكيا تسلم 13 مقاتلة ميغ -29 إلى أوكرانيا...
المزيد