أوكرانيا: ارتفاع حصيلة قصف المبنى السكني إلى 8 قتلى

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن حاكم منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا أن حصيلة قصف روسي استهدف الجمعة مبنىً سكنياً في مدينة سلوفيانسك ارتفعت إلى ثمانية قتلى أحدهم رضيع.

وقال بافلو كيريلينكو للتلفزيون الأوكراني إن القصف أوقع ثمانية قتلى و21 جريحاً، وفق أحدث حصيلة نقلتها وكالة «فرانس برس».

وأفادت حصيلة سابقة بمقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة 15 آخرين جراء القصف الروسي على مبنى سكني في مدينة سلوفيانسك. وقال حاكم منطقة دونيتسك بافلو كيريلينكو على «تلغرام»: «حتى الساعة 18.00 بالتوقيت المحلي (16.00 ت غ) سجّلنا وقوع خمسة قتلى و15 جريحا»، مضيفاً: «هناك احتمال أن يكون سبعة أشخاص، بينهم طفل، تحت الأنقاض»، وفق الوكالة الفرنسية.