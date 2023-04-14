  • Alwasat News
Atwasat

أوكرانيا: ارتفاع حصيلة قصف المبنى السكني إلى 8 قتلى

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 14 أبريل 2023, 09:38 مساء
أوكرانيا: ارتفاع حصيلة قصف المبنى السكني إلى 8 قتلى
مبنى مدمر في كراماتورسك بشرق أوكرانيا، 2 فبراير 2023. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلن حاكم منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا أن حصيلة قصف روسي استهدف الجمعة مبنىً سكنياً في مدينة سلوفيانسك ارتفعت إلى ثمانية قتلى أحدهم رضيع.

وقال بافلو كيريلينكو للتلفزيون الأوكراني إن القصف أوقع ثمانية قتلى و21 جريحاً، وفق أحدث حصيلة نقلتها وكالة «فرانس برس».

وأفادت حصيلة سابقة بمقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة 15 آخرين جراء القصف الروسي على مبنى سكني في مدينة سلوفيانسك. وقال حاكم منطقة دونيتسك بافلو كيريلينكو على «تلغرام»: «حتى الساعة 18.00 بالتوقيت المحلي (16.00 ت غ) سجّلنا وقوع خمسة قتلى و15 جريحا»، مضيفاً: «هناك احتمال أن يكون سبعة أشخاص، بينهم طفل، تحت الأنقاض»، وفق الوكالة الفرنسية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تحدث عن ابتكارين.. مسؤول في فيسبوك: تشات جي بي تي «ليس ثوريا على الإطلاق»

تحدث عن ابتكارين.. مسؤول في فيسبوك: تشات جي بي تي «ليس ثوريا على الإطلاق»
«كتب ليبية 2» (حـ9): كتاب «ذكريات حياتي»، وهبي البوري

«كتب ليبية 2» (حـ9): كتاب «ذكريات حياتي»، وهبي البوري
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 15): مقلب توصيل البيتز 2

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 15): مقلب توصيل البيتز 2
رحاليستا في «أساطير الأكل» (5): مطعم العم وردي (مصر)

رحاليستا في «أساطير الأكل» (5): مطعم العم وردي (مصر)
«أطفال أبطال» (3)‎: الرفيقين

«أطفال أبطال» (3)‎: الرفيقين
خلونا نحلموا 4 (حـ 14): لافتات

خلونا نحلموا 4 (حـ 14): لافتات
«أكلات ماجدة 2» (حـ 14): بيتزا الخضروات ومحلبية اللوتس

«أكلات ماجدة 2» (حـ 14): بيتزا الخضروات ومحلبية اللوتس
«أرزاق تساق 2023» (حـ 13): السرايا

«أرزاق تساق 2023» (حـ 13): السرايا
كاريكاتير حليم - ارتفاع الأسعار مع قرب عيد الفطر

كاريكاتير حليم - ارتفاع الأسعار مع قرب عيد الفطر
تقدم واعد في تشخيص الإصابة بمرض باركنسون

تقدم واعد في تشخيص الإصابة بمرض باركنسون
الاتحاد بـ«العلامة الكاملة» يواجه الأهلي بنغازي في نهائي كأس السلة

الاتحاد بـ«العلامة الكاملة» يواجه الأهلي بنغازي في نهائي كأس السلة
فلوريدا تحظر الاجهاض بعد ستة أسابيع من الحمل

فلوريدا تحظر الاجهاض بعد ستة أسابيع من الحمل
نفوق 18 ألف بقرة في انفجار بمزرعة بالولايات المتحدة (فيديو)

نفوق 18 ألف بقرة في انفجار بمزرعة بالولايات المتحدة (فيديو)
العماري: عندما يتورط الشاعر في التنظير لتجربته كمن يفسد قهوته بزيادة السكر

العماري: عندما يتورط الشاعر في التنظير لتجربته كمن يفسد قهوته بزيادة السكر
الحداد: سنحافظ على وحدة التراب وحرمة الدم ومدنية الدولة

الحداد: سنحافظ على وحدة التراب وحرمة الدم ومدنية الدولة
الناظوري: قادرون على تجاوز الخلافات.. وجاهزون لحماية الانتخابات

الناظوري: قادرون على تجاوز الخلافات.. وجاهزون لحماية الانتخابات
الورود الملونة تغطي أرياف كاليفورنيا بعد شتاء وفير بالأمطار

الورود الملونة تغطي أرياف كاليفورنيا بعد شتاء وفير بالأمطار
قطر: عودة سورية للجامعة العربية «مجرد تكهنات»

قطر: عودة سورية للجامعة العربية «مجرد تكهنات»
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
أوكرانيا: 5 قتلى في قصف روسي على مبنى سكني
أوكرانيا: 5 قتلى في قصف روسي على مبنى سكني
المجلس الدستوري الفرنسي يقر الجزء الأهم من نظام التقاعد
المجلس الدستوري الفرنسي يقر الجزء الأهم من نظام التقاعد
بايدن يأمر بـ«تأمين أفضل» للوثائق السرية بعد قضية التسريب
بايدن يأمر بـ«تأمين أفضل» للوثائق السرية بعد قضية التسريب
بوتين يوقع قانوناً يسهل استدعاء المطلوبين للخدمة العسكرية
بوتين يوقع قانوناً يسهل استدعاء المطلوبين للخدمة العسكرية
أوكرانيا: ارتفاع حصيلة قصف المبنى السكني إلى 8 قتلى
أوكرانيا: ارتفاع حصيلة قصف المبنى السكني إلى 8 قتلى
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الثاني اليوم.. زلزال جديد بقوة 4.2 درجة يضرب قهرمان مرعش التركية
الثاني اليوم.. زلزال جديد بقوة 4.2 درجة يضرب قهرمان مرعش ......
روسيا تتبني «عقيدة جديدة» للقضاء على «هيمنة» الغربيين في العالم
روسيا تتبني «عقيدة جديدة» للقضاء على «هيمنة» الغربيين في ......
حريق في متجر بعد دوي انفجارات في كييف
حريق في متجر بعد دوي انفجارات في كييف...
واشنطن تدعو بكين إلى «ضبط النفس» إثر بدئها مناورات بمضيق تايوان
واشنطن تدعو بكين إلى «ضبط النفس» إثر بدئها مناورات بمضيق ......
انهيار مبنيين في مرسيليا الفرنسية جراء انفجار ومخاوف من وجود 10 تحت الأنقاض
انهيار مبنيين في مرسيليا الفرنسية جراء انفجار ومخاوف من وجود......
المزيد
المحكمة العليا الأميركية تزيل موقتاً القيود المفروضة على الحصول على حبوب الإجهاض
المحكمة العليا الأميركية تزيل موقتاً القيود المفروضة على ......
محكمة تأمر باستجواب بولسونارو بشأن أعمال شغب ارتكبها أنصاره مطلع العام
محكمة تأمر باستجواب بولسونارو بشأن أعمال شغب ارتكبها أنصاره ......
أكثر من 40 قتيلاً بأعمال عنف في شرق الكونغو الديموقراطية الجمعة
أكثر من 40 قتيلاً بأعمال عنف في شرق الكونغو الديموقراطية ......
أوكرانيا: ارتفاع حصيلة قصف المبنى السكني إلى 8 قتلى
أوكرانيا: ارتفاع حصيلة قصف المبنى السكني إلى 8 قتلى...
بوتين يوقع قانوناً يسهل استدعاء المطلوبين للخدمة العسكرية
بوتين يوقع قانوناً يسهل استدعاء المطلوبين للخدمة العسكرية...
المزيد