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موسكو تتهم كييف والغرب بمحاولة إحداث «تمرد مسلح» على أراضيها

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 11 أبريل 2023, 03:16 مساء
موسكو تتهم كييف والغرب بمحاولة إحداث «تمرد مسلح» على أراضيها
جندي يقف على أنقاض مبنى مدمر في أوكرانيا. (الإنترنت)
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اتهم رئيس جهاز الأمن الروسي ألكسندر بورتنيكوف، الثلاثاء، أوكرانيا والدول الغربية بمحاولة تحريض الروس على التخريب والتمرد المسلح على خلفية غزو أوكرانيا.

وقال بورتنيكوف خلال اجتماع للجنة مكافحة الإرهاب الروسية: «أطلقت أجهزة الأمن الأوكرانية مع قادتها الغربيين حملة إيديولوجية وتجنيدية عدوانية تستهدف مواطنينا، خصوصا جيل الشباب»، وأضاف أن هذه الحملة تهدف إلى توريط الروس في «أنشطة تخريبية وإرهابية ومتطرفة» في روسيا، وفق موقع «يورونيوز».

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118 «جريمة إرهابية» في روسيا
وأكد بورتنيكوف إحباط 118 «جريمة إرهابية» في روسيا منذ فبراير «مرتكبوها من الشباب والمراهقين وبينهم قاصرون».

وتذكّر هذه التصريحات بمواقف أدلى بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي متهما أجهزة المخابرات الغربية بالتورط في هجمات «إرهابية» في روسيا. وفي بداية مارس، قُتل المدون العسكري الروسي الشهير ماكسيم فومين، المعروف بدعمه الشديد للهجوم الروسي على أوكرانيا، بهجوم بقنبلة في مقهى في سان بطرسبرغ.

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