  • Alwasat News
Atwasat

زعيم الانفصاليين الموالين لروسيا في دونيتسك يزور باخموت

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 10 أبريل 2023, 03:53 مساء
زعيم الانفصاليين الموالين لروسيا في دونيتسك يزور باخموت
عسكريون أوكرانيون يطلقون النار من مدفع هاويتز 105 ملم باتجاه مواقع روسية قرب باخموت، 8 مارس 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

زار زعيم الانفصاليين الموالين لروسيا في منطقة دونيتسك، دنيس بوشيلين، وسط باخموت التي تتركز فيها المعارك منذ أشهر في شرق أوكرانيا، حيث يحرز الروس تقدماً، على ما اظهر مقطع فيديو نُشر الإثنين.

وظهر بوشلين في هذا المقطع الذي قام بنشره على تلغرام، مرتديا زيا عسكريا، وسط ساحة مغطاة بالركام يبدو أنها ساحة الحرية في وسط باخموت، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال في هذا المقطع القصير غير المؤرخ، «إليكم أرتيوموفسك (الاسم الروسي لباخموت) التي يجري تحريرها على يد (المجموعة الروسية) فاغنر. لم تسلم المدينة من العدو، ولا سكانها، إنه يدفع بهم في مفرمة اللحم».

وفي الأيام الأخيرة، يبدو أن القوات الأوكرانية فقدت أجزاء في وسط المدينة التي زارها في الأيام الأخيرة، عدد من مراسلي الحرب الروس الذين أظهرت تقاريرهم دمار المدينة.

تكهنات بشأن انسحاب أوكراني قريب
وأصبحت مدينة باخموت التي كان عدد سكانها 70 ألفا قبل الحرب، رمزا للقتال بين الروس والأوكرانيين من أجل السيطرة على منطقة دونباس الصناعية، بسبب طول المعركة والخسائر الفادحة التي يتكبّدها كلا الطرفين.

وتقدمت القوات الروسية في الأشهر الأخيرة باتجاه شمال باخموت وجنوبها، وقطعت الكثير من طرق الإمداد الأوكرانية، وسيطرت على الجزء الشرقي منها. وفي الأيام الأخيرة، يبدو أنها تتقدم في وسطها، مما أثار مرة أخرى تكهنات بشأن انسحاب أوكراني قريب.

- «فاغنر» تسيطر على مبنى بلدية باخموت الأوكرانية

ن جانبه، اكتفى الجيش الأوكراني، بالقول إنه «في قطاع باخموت يواصل العدو عملياته الهجومية .. والمعارك الشرسة مستمرة».

وأشار إلى أن القوات الروسية تواصل شن هجماتها المتكررة على مدينتين أخريين في الشرق، هما مارينكا وأفدييفكا اللتان يسعى الكرملين للاستيلاء عليهما منذ شهور.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الكاسا وسحوركم علينا» (9)

«الكاسا وسحوركم علينا» (9)
كاريكاتير حليم - حكم اللصوص في ليبيا

كاريكاتير حليم - حكم اللصوص في ليبيا
إفطار جماعي لسكان حي باب درنة بطبرق (صور)

إفطار جماعي لسكان حي باب درنة بطبرق (صور)
شاهد «اقتصاد بلس».. حلقة بانورامية عن الأوضاع المعيشية في ليبيا

شاهد «اقتصاد بلس».. حلقة بانورامية عن الأوضاع المعيشية في ليبيا
شاهد.. «هنا ليبيا» يواصل رصد الأجواء الرمضانية بالمدن الليبية

شاهد.. «هنا ليبيا» يواصل رصد الأجواء الرمضانية بالمدن الليبية
كلوب يعتذر لجماهير ليفربول عن الموسم السيئ

كلوب يعتذر لجماهير ليفربول عن الموسم السيئ
«الأعلى للقضاء» يقرر العفو عن فئات من السجناء

«الأعلى للقضاء» يقرر العفو عن فئات من السجناء
كاريكاتير خيري - تسريب معلومات أميركية عن خطط الحرب في أوكرانيا

كاريكاتير خيري - تسريب معلومات أميركية عن خطط الحرب في أوكرانيا
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 11): مقلب إغلاق السيارة

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 11): مقلب إغلاق السيارة
«هنا ليبيا»: جولة رمضان والقارئ حمزة محمد المصراتي يتميز في «عطر الكلام»

«هنا ليبيا»: جولة رمضان والقارئ حمزة محمد المصراتي يتميز في «عطر الكلام»
«الميزان 6» حـ(9): النصب والإتجار بالمرض

«الميزان 6» حـ(9): النصب والإتجار بالمرض
«ما وراء التاريخ»: بْرطلّس، إحدى ضواحي مدينة قورينا بآثارها وأسرارها

«ما وراء التاريخ»: بْرطلّس، إحدى ضواحي مدينة قورينا بآثارها وأسرارها
«أرزاق تساق 2023» (حـ9): شجرة مباركة

«أرزاق تساق 2023» (حـ9): شجرة مباركة
خلونا نحلموا 4 (حـ10): المدارس والغش

خلونا نحلموا 4 (حـ10): المدارس والغش
«أكلات ماجدة 2» (حـ10): تاكوس الدجاج وحلى البانوفي

«أكلات ماجدة 2» (حـ10): تاكوس الدجاج وحلى البانوفي
«كتب ليبية 2» (حـ6): كتاب «أتذكر» للشاعر سنوسي حبيب

«كتب ليبية 2» (حـ6): كتاب «أتذكر» للشاعر سنوسي حبيب
%31 من العائلات الليبية تنفق أغلب دخلها على الغذاء

%31 من العائلات الليبية تنفق أغلب دخلها على الغذاء
جريدة «الوسط»: نورلاند يستبق الجميع ويطرح شروط ما قبل الانتخابات

جريدة «الوسط»: نورلاند يستبق الجميع ويطرح شروط ما قبل الانتخابات
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
غرق 72 شخصًا على الأقلّ في الفلبين خلال فترة عيد الفصح
غرق 72 شخصًا على الأقلّ في الفلبين خلال فترة عيد الفصح
«سري للغاية».. تسريب وثائق استخباراتية أميركية حساسة عن أوكرانيا والموساد
«سري للغاية».. تسريب وثائق استخباراتية أميركية حساسة عن أوكرانيا ...
وفاة إسرائيلية متأثرة بجروح أصيبت بها في هجوم بالضفة الغربية المحتلة الجمعة
وفاة إسرائيلية متأثرة بجروح أصيبت بها في هجوم بالضفة الغربية ...
زعيم الانفصاليين الموالين لروسيا في دونيتسك يزور باخموت
زعيم الانفصاليين الموالين لروسيا في دونيتسك يزور باخموت
محكمة صينية تقضي بالسجن أكثر من 10 سنوات لمحاميَين حقوقيَين
محكمة صينية تقضي بالسجن أكثر من 10 سنوات لمحاميَين حقوقيَين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بايدن يرفع السرية عن معلومات استخبارية أميركية حول منشأ «كوفيد-19»
بايدن يرفع السرية عن معلومات استخبارية أميركية حول منشأ ......
لندن أول مدينة أوروبية تضيئ بـ«زينة رمضان» (صور)
لندن أول مدينة أوروبية تضيئ بـ«زينة رمضان» (صور)...
الثاني اليوم.. زلزال جديد بقوة 4.2 درجة يضرب قهرمان مرعش التركية
الثاني اليوم.. زلزال جديد بقوة 4.2 درجة يضرب قهرمان مرعش ......
روسيا تتبني «عقيدة جديدة» للقضاء على «هيمنة» الغربيين في العالم
روسيا تتبني «عقيدة جديدة» للقضاء على «هيمنة» الغربيين في ......
حريق في متجر بعد دوي انفجارات في كييف
حريق في متجر بعد دوي انفجارات في كييف...
المزيد
أربعة قتلى في انفجار عبوة ناسفة في جنوب باكستان
أربعة قتلى في انفجار عبوة ناسفة في جنوب باكستان...
شكري يبحث مع كيري الإعداد لـ«COP28» في الإمارات خلال اتصال هاتفي
شكري يبحث مع كيري الإعداد لـ«COP28» في الإمارات خلال اتصال ......
خمسة قتلى وستة جرحى بإطلاق نار داخل مصرف بمدينة لويزفيل الأميركية
خمسة قتلى وستة جرحى بإطلاق نار داخل مصرف بمدينة لويزفيل ......
محكمة صينية تقضي بالسجن أكثر من 10 سنوات لمحاميَين حقوقيَين
محكمة صينية تقضي بالسجن أكثر من 10 سنوات لمحاميَين حقوقيَين...
زعيم الانفصاليين الموالين لروسيا في دونيتسك يزور باخموت
زعيم الانفصاليين الموالين لروسيا في دونيتسك يزور باخموت...
المزيد