زعيم الانفصاليين الموالين لروسيا في دونيتسك يزور باخموت

القاهرة - بوابة الوسط

زار زعيم الانفصاليين الموالين لروسيا في منطقة دونيتسك، دنيس بوشيلين، وسط باخموت التي تتركز فيها المعارك منذ أشهر في شرق أوكرانيا، حيث يحرز الروس تقدماً، على ما اظهر مقطع فيديو نُشر الإثنين.

وظهر بوشلين في هذا المقطع الذي قام بنشره على تلغرام، مرتديا زيا عسكريا، وسط ساحة مغطاة بالركام يبدو أنها ساحة الحرية في وسط باخموت، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال في هذا المقطع القصير غير المؤرخ، «إليكم أرتيوموفسك (الاسم الروسي لباخموت) التي يجري تحريرها على يد (المجموعة الروسية) فاغنر. لم تسلم المدينة من العدو، ولا سكانها، إنه يدفع بهم في مفرمة اللحم».

وفي الأيام الأخيرة، يبدو أن القوات الأوكرانية فقدت أجزاء في وسط المدينة التي زارها في الأيام الأخيرة، عدد من مراسلي الحرب الروس الذين أظهرت تقاريرهم دمار المدينة.

تكهنات بشأن انسحاب أوكراني قريب

وأصبحت مدينة باخموت التي كان عدد سكانها 70 ألفا قبل الحرب، رمزا للقتال بين الروس والأوكرانيين من أجل السيطرة على منطقة دونباس الصناعية، بسبب طول المعركة والخسائر الفادحة التي يتكبّدها كلا الطرفين.

وتقدمت القوات الروسية في الأشهر الأخيرة باتجاه شمال باخموت وجنوبها، وقطعت الكثير من طرق الإمداد الأوكرانية، وسيطرت على الجزء الشرقي منها. وفي الأيام الأخيرة، يبدو أنها تتقدم في وسطها، مما أثار مرة أخرى تكهنات بشأن انسحاب أوكراني قريب.

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ن جانبه، اكتفى الجيش الأوكراني، بالقول إنه «في قطاع باخموت يواصل العدو عملياته الهجومية .. والمعارك الشرسة مستمرة».

وأشار إلى أن القوات الروسية تواصل شن هجماتها المتكررة على مدينتين أخريين في الشرق، هما مارينكا وأفدييفكا اللتان يسعى الكرملين للاستيلاء عليهما منذ شهور.