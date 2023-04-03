«فاغنر» تسيطر على مبنى بلدية باخموت الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية الروسية، الاثنين، سيطرتها على مبنى بلدية باخموت شرقي أوكرانيا، قائلة إن هذا يعني أنها باتت تسيطر على المدينة «بالمعنى القانوني».

وقال «قائد فاغنر»، يفغيني بريغوجين، على «تلغرام»: «بالمعنى القانوني، تمت السيطرة على باخموت. العدو يتركز في المناطق الغربية».