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مسلح يبث اقتحامه لبنك أميركي على الهواء مباشرة ويقتل خمسة أشخاص

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 11 أبريل 2023, 12:53 مساء
مسلح يبث اقتحامه لبنك أميركي على الهواء مباشرة ويقتل خمسة أشخاص
الشرطة الأميركية في مكان إطلاق النار الذي حدث في بنك «أولد ناشونال» وسط مدينة لويزفيل، كنتاكي، الولايات المتحدة (رويترز)
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لقي خمسة أشخاص حتفهم في هجوم على بنك في مدينة لويزفيل بولاية كنتاكي الأميركية الإثنين، حيث بث المسلح على الهواء مباشرة هجومه قبل أن يلقى حتفه خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.

وقالت الشرطة إن الرجل، 25 عاما، وكان مسلحا ببندقية يعمل لدى البنك، قائلة إنه توفي في موقع «أولد ناشونال بنك»، بحسب وكاة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وأوضح نائب قائد شرطة لويزفيل، بول همفري، أن الضباط كانوا في مكان الحادث بعد دقائق من وصول مكالمة الطوارئ صباح الإثنين، وخلال تبادل إطلاق النار، كان ضابطان من بين عدة أشخاص أصيبوا، وكان أحد الضباط في حالة حرجة بعد إصابته برصاصة في رأسه.

وتردد أن أعمار الضحايا تتراوح بين 40 و64 عاما.

مطالب بتشديد قوانين السيطرة على الأسلحة
وقال حاكم كنتاكي آندي بيشير إن اثنين من القتلى كانا صديقين مقربين له، وإن صديقا ثالثا يعالج في المستشفى، ووصف الأحداث بأنها «مروعة»

ودان الرئيس الأمريكي جو بايدن، إطلاق النار الجماعي الأخير في الولايات المتحدة، واصفا إياه بأنه «عمل أهوج من أعمال العنف المسلح».

بث الحادث على إنستغرام
وطالب الجمهوريين في الكونغرس بالعمل مع الديمقراطيين لتشديد قوانين السيطرة على الأسلحة، وهو نداء من غير المرجح أن يلقى آذانا صاغية.

وذكرت وسائل إعلام أميركية، أنه جرى بث الحادث على إنستغرام، ونقلت بيانا من الشركة الأم «ميتا» التي عملت بسرعة على إزالة المحتوى.

وقالت الشرطة إنه لم يتضح ما إذا كانت الشرطة قد أطلقت النار على المسلح أو قتل نفسه.

ووفقا للتحقيق الأولي، كان الرجل إما موظفا حاليا أو سابقا في البنك، ولم تعط مزيد من المعلومات الأساسية عن الدافع المحتمل.

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