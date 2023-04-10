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مدمرة أميركية تتوغل في بحر الصين الجنوبي.. وبكين تندد

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 10 أبريل 2023, 09:28 صباحا
مدمرة أميركية تتوغل في بحر الصين الجنوبي.. وبكين تندد
المدمرة الأميركية «ميليوس»، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت البحرية الأميركية أن المدمرة «ميليوس» التي تحمل صواريخ مسيّرة أبحرت اليوم الإثنين في مياه بحر الصين الجنوبي، التي تطالب بكين بالسيادة عليها في وقت يجري فيه الجيش الصيني مناورات حول تايوان.

وأشارت البحرية الأميركية في بيان، إلى أن إبحار السفينة جاء في إطار «احترام حرية الملاحة والحقوق والحريات» المنصوص عليها في «الاستخدام القانوني للبحار»، مضيفة أن السفينة مرت بالقرب من جزر سبراتلي، حسب وكالة «فرانس برس».

الصين تندد بتحركات السفينة الأميركية
وفي حين نددت الصين «بتوغل» المدمرة أميركية في بحر الصين الجنوبي، واصفة إبحارها بأنه «غير قانوني».

وقال الناطق باسم القيادة الجنوبية في الجيش الصيني تاين جونلي في بيان إن «المدمرة قاذفة الصواريخ ميليوس توغلت بشكل غير قانوني في المياه المحاذية لشعاب ميجي في جزر نانشا الصينية من دون موافقة الحكومة الصينية»، مضيفا أن سلاح الطيران الصيني «تابع السفينة وراقبها»، وفق الوكالة الفرنسية.

الصين تؤكد إجراء محاكاة لضربات قرب تايوان
وأكدت الصين أن طائرات تابعة لها «تحمل ذخيرة حيّة» أجرت «محاكاة لضربات» قرب تايوان الإثنين موضحة أن حاملة الطائرات «شاندونغ» شاركت أيضا في المناورات الجارية قرب الجزيرة.

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وذكرت محطة «سي سي تي في» الحكومية الصينية أن «أسرابا عدة من المقاتلات من طراز (إتش- 6 كاي) تحمل الذخيرة الحيّة نفذت موجات عدة من محاكاة ضربات على أهداف مهمة في جزيرة تايوان» فيما قالت قيادة المنطقة الشرقية في الجيش الصيني في بيان أن حاملة الطائرات «شاندونغ» شاركت أيضا في المناورات.

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