البيت الأبيض يسلم الكونغرس تقريرًا سريًا عن الانسحاب من أفغانستان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن البيت الأبيض، الخميس، أنه سلم الكونغرس تقريراً سرياً طال انتظاره عن انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان عام 2021، مدافعاً عن مسار هذا الانسحاب الذي أنهى 20 عامًا من المحاولات الفاشلة لهزيمة حركة طالبان.

وقال مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض إن ما من شيء كان بإمكانه «تغيير مسار الانسحاب» وإن «الرئيس (جو) بايدن رفض إرسال جيل آخر من الأميركيين لخوض حرب كان يجب أن تنتهي بالنسبة للولايات المتحدة منذ فترة طويلة».

وفي 14 يناير الماضي، شرع النواب الجمهوريون بالتحقيق حول طريقة الانسحاب الأميركي من أفغانستان، وذلك ضمن جهود لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب لمحاولة محاسبة إدارة جو بايدن على الخطوة التي قام بها قبل عامين، والتي وصفت بالفوضوية، موجهين اتهامات لوزارة الخارجية الأميركية بـ«حجب للمعلومات» بشكل «سخيف وفاضح».

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وأعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، مايكل ماكول وقتها، أنه طلب من وزير الخارجية أنتوني بلينكن سلسلة وثائق، لا سيما مذكرات استخبارية أو تبادلات مع حركة طالبان.

وقال ماكول: «من السخيف والفاضح أن ترفض إدارة بايدن مراراً طلباتنا للتدقيق، وأن تواصل حجب المعلومات حول الانسحاب». وحذر من أنه في حال الرفض لن تتردد اللجنة في الانتقال إلى «عملية ملزمة».

وسحب الرئيس الديمقراطي جو بايدن في أغسطس 2021 قوات بلاده من أفغانستان، لينهي أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة. لكن الفوضى التي رافقت عمليات الانسحاب تلك، وكذلك عودة طالبان إلى السلطة، وضعتا بايدن في مواجهة انتقادات شديدة.