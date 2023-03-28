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المملكة المتحدة ترفع مستوى التهديد الإرهابي في إيرلندا الشمالية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 مارس 2023, 01:37 مساء
المملكة المتحدة ترفع مستوى التهديد الإرهابي في إيرلندا الشمالية
مبنى برلمان ستورمونت، الجمعية المحلية، في بلفاست في إيرلندا الشمالية, 26 مارس 2007. (أ ف ب)
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رفع جهاز الاستخبارات البريطاني، مستوى التهديد الإرهابي في أيرلندا الشمالية من «مهم» إلى «خطير»، بحسب ما أعلنته الحكومة البريطانية الثلاثاء، وذلك قبل زيارة من المقرر أن يقوم بها الرئيس الأمريكي جو بايدن، بمناسبة مرور 25 عاماً على اتفاق السلام.

وقالت الحكومة البريطانية إن المكتب الخامس في هيئة المخابرات العسكرية [MI5] كان الجهة التي قررت رفع المستوى، مشددة على «تزايد النشاط الإرهابي» مؤخراً، بحسب «يورو نيوز».

والأسبوع الماضي، أصيب ضابط شرطة بجروح خطيرة بالرصاص في إيرلندا الشمالية، في هجوم دانه كل القادة السياسيين بالإجماع.

وقالت الشرطة المحلية التي فتحت تحقيقا في محاولة قتل، إن الشرطي الذي لم يكن في الخدمة، نُقل إلى المستشفى وكان مساء الأربعاء في حالة «حرجة لكن مستقرة».

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