الموقع الإلكتروني للبرلمان الفرنسي يتعرض لهجوم من قراصنة موالين لروسيا

القاهرة - بوابة الوسط

أفاد خبراء أن الموقع الإلكتروني للجمعية الوطنية الفرنسية مُعطل منذ صباح الإثنين نتيجة هجوم تبنته مجموعة القرصَنة الإلكترونية الموالية لروسيا «نو نيم» انتقاماً لدعم باريس لكييف.

وقال إيفان فونتارينسكي المدير الفنّي في مجموعة «تاليس» المكلف الدفاع السيبراني، إن الموقع الإلكتروني تعرّض لهجوم «حرمان من الخدمات» من طريق إغراقه بسيل من الطلبات بما يفوق قدرته على التعامل معها، مشيراً إلى أن مجموعة قراصنة موالية لموسكو تطلق على نفسها اسم «نو نيم 057(16)» تبنّت الهجوم عبر قناتها على موقع «تلغرام» انتقامًا من فرنسا بسبب دعمها لأوكرانيا، بحسب «فرانس برس».