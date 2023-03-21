  • Alwasat News
Atwasat

شي يدعو قادة آسيا الوسطى لزيارة الصين في مايو

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 مارس 2023, 12:31 مساء
شي يدعو قادة آسيا الوسطى لزيارة الصين في مايو
الرئيس الصيني شي جينبينغ لدى وصوله إلى موسكو، 20 مارس 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ قادة الجمهوريات السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى، لزيارة بلاده في مايو المقبل، من أجل حضور قمة «الصين وآسيا الوسطى»، في الوقت الذي تعزّز فيه الصين وجودها في هذه المنطقة، بينما تنشغل روسيا التي تملك نفوذاً كبيراً فيها، بالحرب في أوكرانيا.

وفي برقيات تهنئة أُرسلت بشكل منفصل يومي الإثنين والثلاثاء لمناسبة الاحتفال بعيد النوروز - العيد التقليدي لمناسبة حلول الربيع - دعا شي جينبينغ قادة كازاخستان وقرغيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان، لحضور «أول قمة بين الصين وآسيا الوسطى» في مايو، بحسب وكالة «فرانس برس».

ونشرت هذه الدول الأربع البرقيات. ولم تنشر تركمانستان، الدولة المنعزلة والمورد الرئيسي للغاز إلى بكين، البرقية بعد.

- الرئيس الصيني يدعو بوتين لزيارة بكين خلال العام الحالي

وتعدّ هذه الدول جزءاً من «طريق الحرير الجديد»، وهو مشروع ضخم للبنى التحتية للطرق والسكك الحديد والموانئ بدأته الصين.

وفي هذه الأثناء، تخشى روسيا، التي تعتبر آسيا الوسطى ساحتها الخلفية منذ منتصف القرن التاسع عشر، على نفوذها في وقت بات فيه حلفاؤها الإقليميون التقليديون محطّ اهتمام الصين وتركيا والدول الغربية.

موسكو تحافظ على نفوذ قوي في المنطقة
وشهد هذا الاتجاه تسارُعاً منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، رغم أنّ موسكو تحافظ على نفوذ قوي في المنطقة.

وفي الأشهر الأخيرة، إضافة إلى شي جينبينغ، زار الرئيسان الروسي والتركي، فلاديمير بوتين ورجب طيب إردوغان ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، آسيا الوسطى.

كما عُقدت قمّة عبر الإنترنت، وفق نموذج «5+1»، نظّمها شي في يناير 2022 لمناسبة الذكرى الثلاثين لإقامة علاقات دبلوماسية بين الصين وآسيا الوسطى بعد سقوط الاتحاد السوفياتي.

إثارة المخاوف والمعارضة بين السكان
وتبدو البرقيات الأربع متشابهة، حيث شدّد شي جينبينغ على تعميق العلاقات بين الصين وآسيا الوسطى.

ووفق البرقية التي نشرتها وكالة الأنباء الرسمية الطاجيكية «خوفار»، فقد قال شي جينبينغ إنّه «يتطلّع إلى مناقشة خطة ضخمة لتنمية العلاقات بين الصين وآسيا الوسطى».

ومع ذلك، لن يمرّ النفوذ الصيني المتنامي من دون إثارة بعض المخاوف والمعارضة بين السكان، خصوصاً في قرغيزستان وكازاخستان.

وتشكّل قضية الأرض والديون المتزايدة لبكين والقمع الذي تمارسه هذه الأخيرة في شينجيانغ ضد الأويغور - مجموعة عرقية مسلمة تعيش أيضاً في آسيا الوسطى - عوائق رئيسية أمام تنامي هذا النفوذ.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - الغلاء

كاريكاتير خيري - الغلاء
الخطوط السعودية تدشّن 25 وجهة دولية جديدة في 3 قارات

الخطوط السعودية تدشّن 25 وجهة دولية جديدة في 3 قارات
روبرت مردوخ عريس في الـ92 من عمره

روبرت مردوخ عريس في الـ92 من عمره
بايدن يرفع السرية عن معلومات استخبارية أميركية حول منشأ «كوفيد-19»

بايدن يرفع السرية عن معلومات استخبارية أميركية حول منشأ «كوفيد-19»
بايدن يستخدم الفيتو للمرة الأولى ضد اقتراح قانون قدّمه الجمهوريون

بايدن يستخدم الفيتو للمرة الأولى ضد اقتراح قانون قدّمه الجمهوريون
لجنة الأزمة: الوقود متوفر ولا داعي للازدحام أمام المحطات، والإشكالية ستنتهي غداً

لجنة الأزمة: الوقود متوفر ولا داعي للازدحام أمام المحطات، والإشكالية ستنتهي غداً
كاريكاتير حليم - اليوم الدولي للسعادة

كاريكاتير حليم - اليوم الدولي للسعادة
ليبيا تسعى إلى تسجيل الكسكسي باسمها أيضا في «يونسكو»

ليبيا تسعى إلى تسجيل الكسكسي باسمها أيضا في «يونسكو»
مواجهات مهمة في الجولة الـ10 بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم

مواجهات مهمة في الجولة الـ10 بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم
من بينها المناعة الذاتية.. أمراض يسببها الملح الزائد في الطعام

من بينها المناعة الذاتية.. أمراض يسببها الملح الزائد في الطعام
«النقاد للدراما العربية» تعلن جوائز دورتها الثانية للعام 2022

«النقاد للدراما العربية» تعلن جوائز دورتها الثانية للعام 2022
تشاوش أوغلو: تركيا ومصر ليستا دولتين متنافستين على الساحة الليبية

تشاوش أوغلو: تركيا ومصر ليستا دولتين متنافستين على الساحة الليبية
«فكر صهيوني عنصري».. إشتية يعلق على تصريحات وزير «إسرائيلي» بعدم وجود شعب فلسطيني

«فكر صهيوني عنصري».. إشتية يعلق على تصريحات وزير «إسرائيلي» بعدم وجود شعب ...
ثنائي روسي مخادع يستهدف مسؤولين غربيين بمكالمات فيديو مضللة

ثنائي روسي مخادع يستهدف مسؤولين غربيين بمكالمات فيديو مضللة
20 عاما على الغزو الأميركي.. أمل «خجول» وقلق من المستقبل بين العراقيين

20 عاما على الغزو الأميركي.. أمل «خجول» وقلق من المستقبل بين العراقيين
مصادر لـ«الوسط»: إسماعيل التاجوري يلتحق ببعثة المنتخب الوطني في تونس

مصادر لـ«الوسط»: إسماعيل التاجوري يلتحق ببعثة المنتخب الوطني في تونس
باتيلي يحدد 7 مهام للجنة رفيعة المستوى المقترحة بشأن الانتخابات

باتيلي يحدد 7 مهام للجنة رفيعة المستوى المقترحة بشأن الانتخابات
إبراهيموفيتش يدخل تاريخ الدوري الإيطالي

إبراهيموفيتش يدخل تاريخ الدوري الإيطالي
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
أول زيارة وزارية ألمانية إلى تايوان منذ 26 عاما
أول زيارة وزارية ألمانية إلى تايوان منذ 26 عاما
رئيس الوزراء الياباني يصل كييف
رئيس الوزراء الياباني يصل كييف
إثيوبيا تندد باتهامات واشنطن «الانتقائية» حول ارتكاب «جرائم حرب» في تيغراي
إثيوبيا تندد باتهامات واشنطن «الانتقائية» حول ارتكاب «جرائم حرب» ...
أوكرانيا تشيد بزيارة رئيس الوزراء الياباني «التاريخية»
أوكرانيا تشيد بزيارة رئيس الوزراء الياباني «التاريخية»
موسكو تتهم أوكرانيا بمهاجمة محطة لضخ النفط في منطقة روسية حدودية
موسكو تتهم أوكرانيا بمهاجمة محطة لضخ النفط في منطقة روسية حدودية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأمم المتحدة ترجح صحة مقطع فيديو يظهر إعدام جندي أوكراني
الأمم المتحدة ترجح صحة مقطع فيديو يظهر إعدام جندي أوكراني...
بايدن يرفع السرية عن معلومات استخبارية أميركية حول منشأ «كوفيد-19»
بايدن يرفع السرية عن معلومات استخبارية أميركية حول منشأ ......
تحطم مسيرة أميركية بعدما اصطدمت بها مقاتلة روسية فوق البحر الأسود
تحطم مسيرة أميركية بعدما اصطدمت بها مقاتلة روسية فوق البحر ......
ترامب يتوقع توقيفه الثلاثاء المقبل ويدعو إلى التظاهر
ترامب يتوقع توقيفه الثلاثاء المقبل ويدعو إلى التظاهر...
فيديو.. لحظة اعتراض طائرة عسكرية روسية لـ«MQ-9» الأميركية فوق البحر الأسود
فيديو.. لحظة اعتراض طائرة عسكرية روسية لـ«MQ-9» الأميركية ......
المزيد
مقتل 11 مدنيا في هجمات مسلحة ببوركينا فاسو
مقتل 11 مدنيا في هجمات مسلحة ببوركينا فاسو...
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تركيا إلى 20 شخصا
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تركيا إلى 20 شخصا...
إصابة أكثر من 30 شرطيًا في تظاهرات كينيا وتوقيف 238 شخصًا
إصابة أكثر من 30 شرطيًا في تظاهرات كينيا وتوقيف 238 شخصًا...
موسكو تتهم أوكرانيا بمهاجمة محطة لضخ النفط في منطقة روسية حدودية
موسكو تتهم أوكرانيا بمهاجمة محطة لضخ النفط في منطقة روسية ......
أوكرانيا تشيد بزيارة رئيس الوزراء الياباني «التاريخية»
أوكرانيا تشيد بزيارة رئيس الوزراء الياباني «التاريخية»...
المزيد