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إثيوبيا تندد بالاتهامات الأميركية حول ارتكاب «جرائم حرب» بتيغراي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 مارس 2023, 11:22 صباحا
إثيوبيا تندد بالاتهامات الأميركية حول ارتكاب «جرائم حرب» بتيغراي
مزارع ومقاتل ميليشيا في شمال غرب جوندر ، إثيوبيا، 8 نوفمبر 2020. (أ ف ب)
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نددت وزارة الخارجية الإثيوبية، الثلاثاء، بالاتهامات الأميركية حول ارتكاب «جرائم حرب» في تيغراي، معتبرة أنها «انتقائية لأنها توزع المسؤولية بصورة ظالمة بين أطراف» النزاع.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الإثنين، بعد أيام من زيارة لأديس أبابا، أن القوات الإثيوبية والإريترية ومتمردي «جبهة تحرير شعب تيغراي» ارتكبوا جرائم حرب خلال النزاع الذي استمر عامين في تيغراي، مشيرا بصورة خاصة إلى جرائم بحق الإنسانية نسبها إلى الجيش الفدرالي الإثيوبي والقوات المتحالفة معه، وفق وكالة «فرانس برس».

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