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بوتين يقود سيارة بنفسه إلى ماريوبول للمرة الأولى منذ سقوطها في يد الجيش الروسي (شاهد)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 مارس 2023, 09:15 مساء
بوتين يقود سيارة بنفسه إلى ماريوبول للمرة الأولى منذ سقوطها في يد الجيش الروسي (شاهد)
بوتين خلال زيارته إلى ماريوبول. (الإنترنت)
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أفادت وسائل إعلام روسية رسمية، الأحد، أن الرئيس فلاديمير بوتين قام بزيارة مفاجئة لماريوبول، وهي من شأنها أن تكون أول زيارة له إلى المناطق التي تحتلها روسيا في إقليم دونباس الأوكراني منذ بدء الحرب.

ووصل بوتين ماريوبول على متن مروحية، ثم قام بجولة في المدينة وكان يقود سيارة بنفسه، وفقًا لـ«الكرملين». كما تحدث مع سكان محليين وزار عددًا من المواقع المهمة، واستمع إلى تقرير عن أعمال إعادة إعمار هذه المدينة المنكوبة، بحسب المصدر نفسه، وفق «يورو نيوز».

بوتين يزور شبه جزيرة القرم
وقبل ذلك، زار بوتين السبت شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في العام 2014، وذلك لمناسبة الذكرى التاسعة لضمها، وبعد يومين فقط من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه.

كانت ماريوبول، التي سقطت في يد روسيا في مايو بعد واحدة من أطول المعارك وأكثرها دموية، أول انتصار كبير لروسيا بعد أن فشلت في الاستيلاء على كييف، وركزت بدلًا من ذلك على جنوب شرق أوكرانيا.

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كانت ماريوبول الواقعة على بحر آزوف قد تحولت إلى بقعة مشتعلة بعد أسابيع من القتال. وقالت منظمة الأمن والتعاون بأوروبا إن قصف روسيا المبكر لمستشفى للولادة في ماريوبول كان جريمة حرب.

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