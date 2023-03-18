بوتين يزور القرم في الذكرى التاسعة لضم روسيا شبه الجزيرة الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى شبه جزيرة القرم السبت في الذكرى التاسعة لضم روسيا شبه الجزيرة الأوكرانية في عام 2014، حسبما أعلن التلفزيون الروسي العام.

وفي رحلة مفاجئة إلى سيفاستوبول، الميناء الرئيسي لأسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم، زار بوتين مدرسة للفنون بصحبة الحاكم المحلي ميخائيل رازوجاييف، وفقًا لصور بثتها قناة «روسيا-1» التلفزيونية، وفق «فرانس برس».

وكتب رازوجاييف على تلغرام «يعرِف رئيسنا فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين كيف يصنع مفاجأة، بالمعنى الجيد للكلمة». وأكّد أنه كان من المقرر افتتاح مدرسة فنون للأطفال السبت بمشاركة الرئيس الروسي عبر الفيديو.

وأضاف رازوجاييف «لكن فلاديمير فلاديميروفيتش جاء شخصياً، وقاد سيارته بنفسه، لأنه في يوم تاريخي مثل اليوم، يكون دائمًا إلى جانب سيفاستوبول وشعبها».

هجمات مكثفة بطائرات مسيّرة على أوكرانيا

في سياق متصل أعلنت أوكرانيا السبت أنها تعرضت لوابل من القصف من مسيرات متفجرة، وصل بعضها إلى منطقة لفيف الهادئة نسبياً في غرب هذا البلد الغارق في حرب.

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وتقصِف روسيا بشكل متكرر أوكرانيا بالصواريخ والمدفعية والمسيرات، ما يتسبب في كثير من الأحيان بانقطاع الكهرباء على نطاق واسع وحرمان الأهالي من تدفئة منازلهم أو مياه الشرب.

وقال سلاح الجو الأوكراني في بيان على تويتر إنه «قرابة الساعة 21,00 يوم 17 مارس 2023، هاجم الغزاة الروس أوكرانيا بمسيرات هجومية انتحارية إيرانية الصنع من نوع شاهد-136/131». وأضاف أن 11 من 16 طائرة «دُمّرت».