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مذكرة توقيف من «الجنائية الدولية» بحق بوتين.. وروسيا تعتبرها «باطلة قانونيا»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 17 مارس 2023, 05:59 مساء
مذكرة توقيف من «الجنائية الدولية» بحق بوتين.. وروسيا تعتبرها «باطلة قانونيا»
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أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمسؤوليته في «جرائم حرب» ارتُكبت في أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي في فبراير 2022.

وجاء في بيان «اليوم 17 مارس 2023، أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق شخصَين في إطار الوضع في أوكرانيا: فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين وماريا أليكسييفنا لفوفا - بيلوفا»، وهي المفوضة الرئاسية لحقوق الطفل في روسيا، وفق وكالة «فرانس برس».

بدورها، وصفت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، قرارات المحكمة الجنائية الدولية بأنها «عديمة الأهمية وباطلة قانونياً»، وقالت الناطقة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا عبر «تلغرام» إن «قرارات المحكمة الجنائية الدولية عديمة الأهمية بالنسبة لبلدنا»؛ لأن موسكو ليست مُلزمة تجاهها، مضيفة أن قراراتها «باطلة قانونياً بالنسبة لنا»، حسب الوكالة الفرنسية.

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