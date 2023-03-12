«تشاسيف يار» الأوكرانية.. منفذ الهاربين من باخموت تحت وطأة القصف الروسي

القاهرة - بوابة الوسط

لم تعد فالتنينا تقوى على تحمُّل وطأة القصف الروسي الذي طاول للمرة الثانية حيّها السكني في مدينة تشاسيف يار القريبة من باخموت في شرق أوكرانيا، وتقول «إن قتلوني هنا، فليكن».

وتروي فالنتينا (82 عامًا) لوكالة «فرانس برس» أنها كانت في المنزل، وكانت على وشك النوم ممددة على أريكتها قبل ن يباغتها القصف، وتضيف بصوت ضعيف ومتعب «لم يعد بإمكاني الخروج. فتمددت وقلت لنفسي مهما حصل، إن قتلوني هنا فليكن. واستمر هذا الأمر ثلاث ساعات على الأقل».

«لم يعد هناك شيء»

طاول القصف حيّها السكني مساء الجمعة، لكن منزلها لم يصب بشكل مباشر. ودمّر صاروخ جزءًا من مبنى، وسقطت قذائف في الشارع.

على مقربة من منزلها المبني من الطوب، أعطب مقذوف إحدى عجلات عربة لنقل الجنود، وانتهى المطاف بسيارة عسكرية رباعية الدفع كانت تتبعها في الخندق، ولم يسفر الأمر سوى عن جرح بعض العسكريين.

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وجزء من منزل فالنتينا مدمر من جراء قصف سبق أن تعرض له. وهي تقول إنها تشعر بـ«البرد في الداخل. لم يعد هناك من غاز ولا كهرباء ولا مياه. لم يعد هناك شيء».

منفذ غربي للفارين من باخموت

وفالنتينا أرملة منذ 20 عامًا وهي تعيش وحدها ولها ابنة وحيدة تعيش في شرق روسيا. وتوضح المسنة وهي تهم بالخروج إلى الشارع لجمع أغصان شجر متكسّرة لإشعالها واستخدامها في الطهو «ليس لديّ مكان آخر أذهب إليه. عندما زرت ابنتي آخر مرة استغرقتني الرحلة أربعة أيام».

مدينة تشاسيف يار التي كان عدد سكانها نحو 13 ألفًا قبل الحرب، أصبحت آخر منفذ غربي للفارين من مدينة باخموت التي يدافع عنها الأوكرانيون منذ أشهر وتسعى القوات الروسية ومجموعة فاغنر للسيطرة عليها.

وتعد باخموت محور المعارك حاليًا، فالمدينة محاصرة من الشمال والجنوب والشرق. والسبت أكد قائد مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين أن قواته قريبة من وسط المدينة.

دوي القصف المدفعي الأوكراني لا يتوقف

مع التقدّم التدريجي للروس في محيط باخموت، أصبحت تشاسيف يار بخطر من جهتي الشرق والشمال. في الأيام الأخيرة تم حفر خنادق بطول كيلومترات عدة في بعض أنحاء المدينة. والسبت كانت آليات الحفر لا تزال تعمل. وعلى غرار مناطق عدة تقع على مقربة من خط الجبهة وتتعرض للقصف بشكل منتظم، فر سكان تشاسيف يار بغالبيتهم.

السبت أجلت حافلة ركاب صغيرة إلى دنيبرو (جنوب) امرأة وابنتها، أما الأب فيفترض أن يغادر في نهاية الشهر. والرجل الذي رافقهما إلى نقطة تواجد الحافلة شاهد سقف منزل مجاور لمنزله مدمّرًا من جراء ضربة نفّذت مساء الجمعة.

وهو مستقر في تشاسيف يار منذ ستة أشهر وكان يدير مقهى في باخموت، وكان يتوجّه إلى هناك مرتين في الأسبوع في الأشهر الأخيرة لإطعام كلاب تركها أصحابها. لكن الرجل لم يذهب إلى باخموت منذ نهاية فبراير حين دمّر الأوكرانيون جسرًا يربط المدينتين. ويقول «وعدت زوجتي بأنني لن أذهب مجددًا» وهو سيغادر تشاسيف يار قريبًا.

في المدينة ومحيطها يمكن سماع دوي القصف المدفعي الأوكراني بشكل مستمر، ولا سيّما مدفع هاوتزر أميركي من طراز (إم777) أقيم مربضه قرب وسط المدينة.