  • Alwasat News
Atwasat

أوكرانيا: الجيش الروسي ما زال يحاول تطويق باخموت

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 مارس 2023, 07:17 مساء
أوكرانيا: الجيش الروسي ما زال يحاول تطويق باخموت
جندي أوكراني يستعد لإطلاق قذيفة هاون باتجاه مواقع روسية على خط أمامي في منطقة دونيتسك. (أ ف ب)
alwasat radio

تواصل القوات الروسية جهودها لتطويق مدينة باخموت التي تشكل رمزًا ومركزًا للحرب في شرق أوكرانيا، كما أعلن الجيش الأوكراني الأحد مؤكدًا في الوقت نفسه أنه صد هجمات جديدة. 

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في تقريرها اليومي إنه جرى صد «أكثر من 130 هجومًا معاديًا» خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في عدد من قطاعات الجبهة، لا سيما في كوبيانسك وليمان وباخموت وأفديوفكا.  وأضافت أن «العدو يواصل محاولاته لتطويق مدينة باخموت» من دون أن تضيف أي تفاصيل، بحسب «فرانس برس».

وأكد الناطق باسم القيادة الشرقية في الجيش الأوكراني سيرغي تشيريفاتي لشبكة «سي إن إن» السبت إن القرى الواقعة شمال وغرب باخموت تعرضت للهجوم. وكان قد صرح في وقت سابق أن الوضع في باخموت «صعب لكنه تحت السيطرة». 

 قلب القتال بين الروس والأوكرانيين
والمعركة حول مدينة باخموت الصناعية مستمرة منذ الصيف، وقد أصبحت المدينة رمزًا لأنها في قلب القتال بين الروس والأوكرانيين. وأكد رئيس مجموعة «فاغنر» المنتشرة على خط الجبهة في باخموت، يفغيني بريغوجين، الجمعة، أن قواته «حاصرت عمليًا» المدينة ودعت الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى إصدار أوامر بسحب المقاتلين الأوكرانيين منها. 

بريغوجين الذي دأب منذ أسابيع على تأكيد تقدم مقاتيله نحو المدينة، نشر السبت على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لما قال إنها توابيت تحتوي على جثث جنود أوكرانيين يجري الإعداد لنقلها إلى الأراضي التي تسيطر عليها كييف.

-  وزير الدفاع الروسي يجرى زيارة تفقدية للجبهة مع أوكرانيا
-  أوكرانيا تعلن فتح مكتب للجنائية الدولية في كييف

وأكد معهد دراسات الحرب، وهو مجموعة من الخبراء الأميركيين، السبت أن القوات الروسية استولت على مواقع في باخموت قد تسمح لها بتجاوز بعض الدفاعات الأوكرانية.  وأضاف أن «الروس قد يحاولون محاصرة القوات الأوكرانية في باخموت لكن القيادة الأوكرانية أعطت إشارة بأنها تفضل الانسحاب بدلاً من المجازفة بتطويقها».

مقاتلو فاغنر في الضاحية الشمالية لباخموت
وفي دونيتسك، نشر جيش الانفصاليين الموالين لروسيا الذي يساعد القوات الروسية، الأحد تسجيل فيديو يظهر فيه كما يفترض، مقاتلو فاغنر في الضاحية الشمالية لباخموت، مؤكدا أنه استولى على محطة قطارات ستوبكي الصغيرة بشمال المدينة.

من جهته، تفقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، السبت مركز قيادة متقدمًا في أوكرانيا في منطقة «دونيتسك الجنوبية» كما أعلنت الوزارة دون تحديد الموقع بدقة أو تاريخ هذه الزيارة. 

وتشمل منطقة العمليات قطاع بلدة فوغليدار حيث شن الجيش الروسي هجمات في الأسابيع الأخيرة دون نجاح كبير.  ورأى مركز أبحاث الحرب الأميركي أن هذه الزيارة «هدفها الواضح هو تقدير حجم الخسائر حول فوغليدار وإمكانية استمرار الهجوم في هذا الاتجاه». 

شويغو يحضر اجتماعا مع كبار الضباط الروس 
وكشفت صور نشرها الجيش الروسي السبت أن شويغو حضر أيضًا اجتماعًا مع كبار الضباط الروس المسؤولين عن الهجوم في أوكرانيا بمن في ذلك رئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف. 

وتحدثت السلطات الأوكرانية عن إطلاق نار على مناطق سكنية في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل في الجانب الأوكراني.

وذكرت إدارة الطوارئ الأوكرانية في تقرير جديد أن ضربة على مبنى سكني في زابوريجيا ليل الأربعاء الخميس أسفرت عن سقوط 13 قتيلاً بينهم طفل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد عبر قناة الوسط «WTV» حديث قشوط والزواغي عقب تعادل المحلة وأساريا في «دورينا»

شاهد عبر قناة الوسط «WTV» حديث قشوط والزواغي عقب تعادل المحلة وأساريا في ...
دراسة: امتطاء الخيول في أوروبا بدأ قبل 5 آلاف سنة

دراسة: امتطاء الخيول في أوروبا بدأ قبل 5 آلاف سنة
شاهد.. «في التسعين» عبر «WTV» يناقش أسباب تهديد الدوري الليبي بالتوقف

شاهد.. «في التسعين» عبر «WTV» يناقش أسباب تهديد الدوري الليبي بالتوقف
مبابي الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان بـ201 في 247 مباراة

مبابي الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان بـ201 في 247 مباراة
الأمير هاري: شعرت دائما بأنني «مختلف» عن أفراد العائلة الملكية

الأمير هاري: شعرت دائما بأنني «مختلف» عن أفراد العائلة الملكية
مدرب الريال: لا توجد مشكلة في تجديد عقد مودرتش

مدرب الريال: لا توجد مشكلة في تجديد عقد مودرتش
تعرف على ترتيب المجموعتين بعد نهاية الأسبوع الثالث لإياب الدوري

تعرف على ترتيب المجموعتين بعد نهاية الأسبوع الثالث لإياب الدوري
استوديو الـ«VAR» عبر «WTV»: الحالات التحكيمية لمواجهات اليوم

استوديو الـ«VAR» عبر «WTV»: الحالات التحكيمية لمواجهات اليوم
ميلوني: ليبيا مهمة لإيطاليا.. وبإمكان الإمارات لعب دور حاسم في استقرارها

ميلوني: ليبيا مهمة لإيطاليا.. وبإمكان الإمارات لعب دور حاسم في استقرارها
كاريكاتير حليم - البيئة وموسم الرحلات في ليبيا

كاريكاتير حليم - البيئة وموسم الرحلات في ليبيا
يظل تحت الملاحظة.. البيت الأبيض: بايدن أصيب بالسرطان وشفي الآن تماما

يظل تحت الملاحظة.. البيت الأبيض: بايدن أصيب بالسرطان وشفي الآن تماما
رحومة ونجم في ضيافة قناة الوسط «WTV» لتحليل مواجهتي «الخمس × الاتحاد» و «النصر × التحدي»

رحومة ونجم في ضيافة قناة الوسط «WTV» لتحليل مواجهتي «الخمس × الاتحاد» و «النصر ×...
عبر قناة الوسط «WTV» ثلاث مواجهات مهمة في «دورينا».. السبت

عبر قناة الوسط «WTV» ثلاث مواجهات مهمة في «دورينا».. السبت
المفوضية الأوروبية تطالب بنقل الصناعات الدفاعية إلى حالة اقتصاد الحرب

المفوضية الأوروبية تطالب بنقل الصناعات الدفاعية إلى حالة اقتصاد الحرب
«فيسبوك» و«إنستغرام»: قرار جديد بشأن المنشورات المثيرة للجدل

«فيسبوك» و«إنستغرام»: قرار جديد بشأن المنشورات المثيرة للجدل
القبة الفلكية تستضيف جلسة حوارية حول «التشريعات المنظمة للإعلام الليبي»

القبة الفلكية تستضيف جلسة حوارية حول «التشريعات المنظمة للإعلام الليبي»
غوتيريس يندد بمعدلات فائدة «جشعة» تفرضها البلدان الغنية على الفقيرة

غوتيريس يندد بمعدلات فائدة «جشعة» تفرضها البلدان الغنية على الفقيرة
الإمارات وتركيا توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

الإمارات وتركيا توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدفاع التركية: تحييد إرهابيين اثنين من حزب العمال الكردستاني بسورية
الدفاع التركية: تحييد إرهابيين اثنين من حزب العمال الكردستاني ...
كييف: الجيش الروسي ما زال «يحاول» تطويق باخموت
كييف: الجيش الروسي ما زال «يحاول» تطويق باخموت
تسجيل حالات تسمم جديدة بين التلميذات في إيران
تسجيل حالات تسمم جديدة بين التلميذات في إيران
مؤلفة كتب الروحانيات.. الديمقراطية وليامسون تعلن ترشحها لانتخابات الرئاسة الأميركية
مؤلفة كتب الروحانيات.. الديمقراطية وليامسون تعلن ترشحها لانتخابات...
الشرطة الباكستانية تفشل في توقيف عمران خان بعد مداهمة منزله
الشرطة الباكستانية تفشل في توقيف عمران خان بعد مداهمة منزله
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب ساحل بابوا غينيا الجديدة
زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب ساحل بابوا غينيا الجديدة...
زلزال جديد بقوة 6.4 درجات يضرب جنوب تركيا شعر به سكان لبنان وسورية وفلسطين
زلزال جديد بقوة 6.4 درجات يضرب جنوب تركيا شعر به سكان لبنان ......
زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال اليابان
زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال اليابان...
البيت الأبيض ينشر التقرير الطبي عن صحة بايدن
البيت الأبيض ينشر التقرير الطبي عن صحة بايدن...
زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب سواحل جزر تانيمبار الإندونيسية
زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب سواحل جزر تانيمبار الإندونيسية...
المزيد
أوكرانيا: الجيش الروسي ما زال يحاول تطويق باخموت
أوكرانيا: الجيش الروسي ما زال يحاول تطويق باخموت...
«الكوابيس» ما زالت تلاحق سكان كهرمان مرعش التركية بعد شهر من الزلزال
«الكوابيس» ما زالت تلاحق سكان كهرمان مرعش التركية بعد شهر من......
كوريا الشمالية تطالب الأمم المتحدة بوقف المناورات المشتركة بين واشنطن وسيول
كوريا الشمالية تطالب الأمم المتحدة بوقف المناورات المشتركة ......
الشرطة الباكستانية تفشل في توقيف عمران خان بعد مداهمة منزله
الشرطة الباكستانية تفشل في توقيف عمران خان بعد مداهمة منزله...
مؤلفة كتب الروحانيات.. الديمقراطية وليامسون تعلن ترشحها لانتخابات الرئاسة الأميركية
مؤلفة كتب الروحانيات.. الديمقراطية وليامسون تعلن ترشحها ......
المزيد