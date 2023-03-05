أوكرانيا: الجيش الروسي ما زال يحاول تطويق باخموت

القاهرة - بوابة الوسط

تواصل القوات الروسية جهودها لتطويق مدينة باخموت التي تشكل رمزًا ومركزًا للحرب في شرق أوكرانيا، كما أعلن الجيش الأوكراني الأحد مؤكدًا في الوقت نفسه أنه صد هجمات جديدة.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في تقريرها اليومي إنه جرى صد «أكثر من 130 هجومًا معاديًا» خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في عدد من قطاعات الجبهة، لا سيما في كوبيانسك وليمان وباخموت وأفديوفكا. وأضافت أن «العدو يواصل محاولاته لتطويق مدينة باخموت» من دون أن تضيف أي تفاصيل، بحسب «فرانس برس».

وأكد الناطق باسم القيادة الشرقية في الجيش الأوكراني سيرغي تشيريفاتي لشبكة «سي إن إن» السبت إن القرى الواقعة شمال وغرب باخموت تعرضت للهجوم. وكان قد صرح في وقت سابق أن الوضع في باخموت «صعب لكنه تحت السيطرة».

قلب القتال بين الروس والأوكرانيين

والمعركة حول مدينة باخموت الصناعية مستمرة منذ الصيف، وقد أصبحت المدينة رمزًا لأنها في قلب القتال بين الروس والأوكرانيين. وأكد رئيس مجموعة «فاغنر» المنتشرة على خط الجبهة في باخموت، يفغيني بريغوجين، الجمعة، أن قواته «حاصرت عمليًا» المدينة ودعت الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى إصدار أوامر بسحب المقاتلين الأوكرانيين منها.

بريغوجين الذي دأب منذ أسابيع على تأكيد تقدم مقاتيله نحو المدينة، نشر السبت على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لما قال إنها توابيت تحتوي على جثث جنود أوكرانيين يجري الإعداد لنقلها إلى الأراضي التي تسيطر عليها كييف.

- وزير الدفاع الروسي يجرى زيارة تفقدية للجبهة مع أوكرانيا

- أوكرانيا تعلن فتح مكتب للجنائية الدولية في كييف

وأكد معهد دراسات الحرب، وهو مجموعة من الخبراء الأميركيين، السبت أن القوات الروسية استولت على مواقع في باخموت قد تسمح لها بتجاوز بعض الدفاعات الأوكرانية. وأضاف أن «الروس قد يحاولون محاصرة القوات الأوكرانية في باخموت لكن القيادة الأوكرانية أعطت إشارة بأنها تفضل الانسحاب بدلاً من المجازفة بتطويقها».

مقاتلو فاغنر في الضاحية الشمالية لباخموت

وفي دونيتسك، نشر جيش الانفصاليين الموالين لروسيا الذي يساعد القوات الروسية، الأحد تسجيل فيديو يظهر فيه كما يفترض، مقاتلو فاغنر في الضاحية الشمالية لباخموت، مؤكدا أنه استولى على محطة قطارات ستوبكي الصغيرة بشمال المدينة.

من جهته، تفقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، السبت مركز قيادة متقدمًا في أوكرانيا في منطقة «دونيتسك الجنوبية» كما أعلنت الوزارة دون تحديد الموقع بدقة أو تاريخ هذه الزيارة.

وتشمل منطقة العمليات قطاع بلدة فوغليدار حيث شن الجيش الروسي هجمات في الأسابيع الأخيرة دون نجاح كبير. ورأى مركز أبحاث الحرب الأميركي أن هذه الزيارة «هدفها الواضح هو تقدير حجم الخسائر حول فوغليدار وإمكانية استمرار الهجوم في هذا الاتجاه».

شويغو يحضر اجتماعا مع كبار الضباط الروس

وكشفت صور نشرها الجيش الروسي السبت أن شويغو حضر أيضًا اجتماعًا مع كبار الضباط الروس المسؤولين عن الهجوم في أوكرانيا بمن في ذلك رئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف.

وتحدثت السلطات الأوكرانية عن إطلاق نار على مناطق سكنية في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل في الجانب الأوكراني.

وذكرت إدارة الطوارئ الأوكرانية في تقرير جديد أن ضربة على مبنى سكني في زابوريجيا ليل الأربعاء الخميس أسفرت عن سقوط 13 قتيلاً بينهم طفل.