أوكرانيا تعلن فتح مكتب للجنائية الدولية في كييف

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المدعي العام الأوكراني، أندريه كوستين، الجمعة أن بلاده تستعد لفتح مكتب للمحكمة الجنائية الدولية، في وقت تسعى كييف إلى إنشاء محكمة خاصة لتوجيه اتهامات إلى قادة روس.

وللمحكمة الجنائية الدولية اختصاص فقط في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في أوكرانيا، ولا يشمل «جرائم العدوان» الروسية، لأن موسكو وكييف ليستا من الدول الموقعة على معاهدة روما المنشئة للمحكمة، بحسب وكالة «يورو نيوز».

«التحقيق بشكل كامل في الجرائم الدولية» في أوكرانيا

وقال كوستين، خلال مؤتمر صحفي في لفيف غربي أوكرانيا، «اليوم وافقت الحكومة الأوكرانية على مذكرة» بينها وبين «المحكمة الجنائية الدولية ستتيح فتح مكتب للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في أوكرانيا في مستقبل قريب».

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وأضاف أن هذا «سيسمح للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق بشكل كامل في الجرائم الدولية المرتكبة في أوكرانيا».