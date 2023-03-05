  • Alwasat News
Atwasat

تسجيل حالات تسمم جديدة بين التلميذات في إيران

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 مارس 2023, 02:49 مساء
تسجيل حالات تسمم جديدة بين التلميذات في إيران
مشهد من العاصمة الإيرانية طهران، 12 فبراير 2023, (أ ف ب)
alwasat radio

سُجّلت حالات تسمم جديدة لفتيات الأحد، في عدة مناطق بإيران، حيث ما زال الغموض يلف القضية التي تثير غضبا في البلاد.

وجرى الابلاغ عن تسمم عدد من الطالبات في مدرستين ثانويتين للبنات، في أبهار (غرب) والأهواز (جنوب غرب)، وفي مدرسة ابتدائية كذلك في زنجان (غرب)، حسبما نقلت وكالة الأنباء «إسنا» عن مسؤولين صحيين محليين، بحسب وكالة «فرانس برس».

كما طالت حالات التسمم تلميذات في مدارس مدينة مشهد المقدسة (شمال شرق)، وشيراز (جنوب) وأصفهان (وسط)، بحسب وكالتي الأنباء مهر وإيلنا.

وتعرضت مئات التلميذات لتسمم بالغاز في عشرات من مراكز التعليم، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وفقًا للأرقام الرسمية.

وتحدث وزير الداخلية أحمد وحيدي، في بيان نشر مساء السبت عن اكتشاف «عينات مشبوهة»، خلال «البحث الميداني»، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وطالب الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي الجمعة وزارتي الداخلية والاستخبارات بـ«إفشال مؤامرة العدو الهادفة الى بث الخوف واليأس بين السكان».

«نسبة ضئيلة» من حالات التسمم ناجمة عن «أفعال متعمدة»
وردا على سؤال لوكالة الأنباء فارس، اتهم نائب وزير الداخلية ماجد مرحمدي، «مسببي حالات تسمم الفتيات»، بالرغبة في «إغلاق المدارس» و«إلقاء اللوم على النظام»، من أجل «إحياء أعمال الشغب الخامدة».

- برلين والأمم المتحدة تطالبان بـ«كشف» حالات تسميم طالبات في إيران

ويشير المسؤول بذلك إلى حركة الاحتجاج التي اندلعت في إيران منذ وفاة الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر، بعد أيام على اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في البلاد.

واعتبر مرحمدي أن «نسبة ضئيلة» من حالات التسمم ناجمة عن «أفعال متعمدة»، لكن «قسمًا كبيرًا» من التلميذات عانين من مضاعفات بسبب «القلق والتوتر».

وقال مسؤول في وزارة الصحة الأسبوع الماضي إن «بعض الافراد»، يسعون عبر ذلك إلى «إغلاق كل المدارس، خصوصا مدارس الفتيات»، لكن لم يردد مسؤولون آخرون مواقف مماثلة.

وأثارت القضية الغامضة قلق أهالي التلميذات مطالبين السلطات بإيجاد الفاعلين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأمير هاري: شعرت دائما بأنني «مختلف» عن أفراد العائلة الملكية

الأمير هاري: شعرت دائما بأنني «مختلف» عن أفراد العائلة الملكية
مدرب الريال: لا توجد مشكلة في تجديد عقد مودرتش

مدرب الريال: لا توجد مشكلة في تجديد عقد مودرتش
تعرف على ترتيب المجموعتين بعد نهاية الأسبوع الثالث لإياب الدوري

تعرف على ترتيب المجموعتين بعد نهاية الأسبوع الثالث لإياب الدوري
استوديو الـ«VAR» عبر «WTV»: الحالات التحكيمية لمواجهات اليوم

استوديو الـ«VAR» عبر «WTV»: الحالات التحكيمية لمواجهات اليوم
ميلوني: ليبيا مهمة لإيطاليا.. وبإمكان الإمارات لعب دور حاسم في استقرارها

ميلوني: ليبيا مهمة لإيطاليا.. وبإمكان الإمارات لعب دور حاسم في استقرارها
كاريكاتير حليم - البيئة وموسم الرحلات في ليبيا

كاريكاتير حليم - البيئة وموسم الرحلات في ليبيا
يظل تحت الملاحظة.. البيت الأبيض: بايدن أصيب بالسرطان وشفي الآن تماما

يظل تحت الملاحظة.. البيت الأبيض: بايدن أصيب بالسرطان وشفي الآن تماما
رحومة ونجم في ضيافة قناة الوسط «WTV» لتحليل مواجهتي «الخمس × الاتحاد» و «النصر × التحدي»

رحومة ونجم في ضيافة قناة الوسط «WTV» لتحليل مواجهتي «الخمس × الاتحاد» و «النصر ×...
عبر قناة الوسط «WTV» ثلاث مواجهات مهمة في «دورينا».. السبت

عبر قناة الوسط «WTV» ثلاث مواجهات مهمة في «دورينا».. السبت
المفوضية الأوروبية تطالب بنقل الصناعات الدفاعية إلى حالة اقتصاد الحرب

المفوضية الأوروبية تطالب بنقل الصناعات الدفاعية إلى حالة اقتصاد الحرب
«فيسبوك» و«إنستغرام»: قرار جديد بشأن المنشورات المثيرة للجدل

«فيسبوك» و«إنستغرام»: قرار جديد بشأن المنشورات المثيرة للجدل
القبة الفلكية تستضيف جلسة حوارية حول «التشريعات المنظمة للإعلام الليبي»

القبة الفلكية تستضيف جلسة حوارية حول «التشريعات المنظمة للإعلام الليبي»
غوتيريس يندد بمعدلات فائدة «جشعة» تفرضها البلدان الغنية على الفقيرة

غوتيريس يندد بمعدلات فائدة «جشعة» تفرضها البلدان الغنية على الفقيرة
الإمارات وتركيا توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

الإمارات وتركيا توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
طبيب بايدن: الرئيس خضع لإزالة ورم سرطاني صغير في فبراير

طبيب بايدن: الرئيس خضع لإزالة ورم سرطاني صغير في فبراير
استوديو الـ«VAR» عبر «WTV»: الحالات التحكيمية لمواجهة الأهلي طرابلس والاتحاد المصراتي

استوديو الـ«VAR» عبر «WTV»: الحالات التحكيمية لمواجهة الأهلي طرابلس والاتحاد ...
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الصداقة وشباب الجبل في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الصداقة وشباب الجبل في «دورينا»
الدوري الإنجليزي: مانشستر يونايتد يلتقي ليفربول في قمة الجولة 26

الدوري الإنجليزي: مانشستر يونايتد يلتقي ليفربول في قمة الجولة 26
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الإستونيون ينتخبون برلمانهم.. والأزمة الأوكرانية توجه دفة التصويت
الإستونيون ينتخبون برلمانهم.. والأزمة الأوكرانية توجه دفة التصويت
رئيس الوزراء اليوناني يطلب الصفح من أسر ضحايا كارثة القطار
رئيس الوزراء اليوناني يطلب الصفح من أسر ضحايا كارثة القطار
تظاهرة جديدة في أثينا تكريما لذكرى ضحايا حادث القطار ومدير المحطة يدلي بإفادته
تظاهرة جديدة في أثينا تكريما لذكرى ضحايا حادث القطار ومدير المحطة...
صدامات عنيفة في أثينا بين الشرطة والمتظاهرين احتجاجا على حادث القطار
صدامات عنيفة في أثينا بين الشرطة والمتظاهرين احتجاجا على حادث ...
الدفاع التركية: تحييد إرهابيين اثنين من حزب العمال الكردستاني بسورية
الدفاع التركية: تحييد إرهابيين اثنين من حزب العمال الكردستاني ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب ساحل بابوا غينيا الجديدة
زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب ساحل بابوا غينيا الجديدة...
زلزال جديد بقوة 6.4 درجات يضرب جنوب تركيا شعر به سكان لبنان وسورية وفلسطين
زلزال جديد بقوة 6.4 درجات يضرب جنوب تركيا شعر به سكان لبنان ......
زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال اليابان
زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال اليابان...
البيت الأبيض ينشر التقرير الطبي عن صحة بايدن
البيت الأبيض ينشر التقرير الطبي عن صحة بايدن...
زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب سواحل جزر تانيمبار الإندونيسية
زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب سواحل جزر تانيمبار الإندونيسية...
المزيد
مؤلفة كتب الروحانيات.. الديمقراطية وليامسون تعلن ترشحها لانتخابات الرئاسة الأميركية
مؤلفة كتب الروحانيات.. الديمقراطية وليامسون تعلن ترشحها ......
تسجيل حالات تسمم جديدة بين التلميذات في إيران
تسجيل حالات تسمم جديدة بين التلميذات في إيران...
كييف: الجيش الروسي ما زال «يحاول» تطويق باخموت
كييف: الجيش الروسي ما زال «يحاول» تطويق باخموت...
الدفاع التركية: تحييد إرهابيين اثنين من حزب العمال الكردستاني بسورية
الدفاع التركية: تحييد إرهابيين اثنين من حزب العمال ......
صدامات عنيفة في أثينا بين الشرطة والمتظاهرين احتجاجا على حادث القطار
صدامات عنيفة في أثينا بين الشرطة والمتظاهرين احتجاجا على ......
المزيد