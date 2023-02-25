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قائد بالحرس الثوري الإيراني: طهران تسعى لاغتيال ترامب وبومبيو وماكنزي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 فبراير 2023, 05:30 مساء
قائد بالحرس الثوري الإيراني: طهران تسعى لاغتيال ترامب وبومبيو وماكنزي
عنصر أمني عراقي يقف أمام صورة للجنرال الإيراني قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. (أ ف ب)
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قال قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني العميد أمير علي حاجي زاده إن بلاده لا تزال تسعى لقتل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو انتقاما لاغتيال القائد العسكري الكبير قاسم سليماني.

تعهّدت طهران مرارا بالانتقام لسليماني الذي تولى قيادة العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني، وقتل في غارة أميركية بطائرة مسيّرة في مطار بغداد في يناير 2020، بحسب «فرانس برس».

 قتل ترامب وبومبيو وماكنزي 
وقال زاده في تصريحات نقلها التلفزيون الإيراني مساء الجمعة، «نأمل أن نتمكن من قتل ترامب وبومبيو و(الجنرال الأميركي السابق كينيث) ماكنزي والقادة العسكريين الذين أصدروا الأمر» بقتل قاسم سليماني.

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وكان ترامب قد أمر بتنفيذ الاغتيال ردا على هجمات ضد المصالح الأميركية في العراق حمّلت إدارته مسؤوليتها لإيران. وردّت إيران بعد أيام بإطلاق صواريخ على قاعدة عين الأسد الجوية في العراق التي تستضيف قوات أميركية. ولم يقتل أحد في الرد، لكن واشنطن قالت إن العشرات من قواتها أصيبوا بارتجاج في الدماغ.

 برنامج إيران للصواريخ البالستية
وأعربت الولايات المتحدة وحلفاؤها مرارا عن مخاوفهم بشأن برنامج إيران للصواريخ البالستية وكذلك دورها «المزعزع للاستقرار» في الشرق الأوسط. وأضاف حاجي زاده في تصريحاته المتلفزة أن إيران «قادرة الآن على ضرب سفن أميركية من على بُعد ألفي كيلومتر». وتابع الجنرال الإيراني أن «عدم تخطي هذا المدى هو مراعاة للأوروبيين الذين نأمل أن يحافظوا على احترام أنفسهم أيضا».

وبثّ التلفزيون الرسمي الإيراني السبت مقطع فيديو لما قال إنه «صاروخ كروز باوة يبلغ مداه 1650 كيلومترا» طوره الحرس الثوري. كان التلفزيون الرسمي قد ذكر الجمعة أن من المرجح أن تزود إيران سورية بمنظومة صواريخ أرض-جو من طراز «15 خرداد» «لتعزيز» قدراتها الدفاعية.

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