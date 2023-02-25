الثلاثاء.. رئيس بيلاروس يزور الصين

القاهرة - بوابة الوسط

يتوجه رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشنكو، إلى الصين الثلاثاء، في زيارة رسمية، على ما أعلنت وزارة الخارجية الصينية السبت.

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية هوا شونيينغ، إنه «بدعوة من الرئيس الصيني شي جينبينغ، يقوم رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشنكو بزيارة الصين من 28 فبراير إلى 2 مارس»، وفق وكالة «أ ف ب».

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ولوكاشنكو حليف قريب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومؤيد للغزو الروسي لأوكرانيا، وتعتمد بلاده على روسيا ماليا وسياسيا.

ترسيخ الثقة السياسية المتبادلة

وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية، أن الوزير كين غانغ أبلغ نظيره البيلاروسي سيرغي ألينيك، خلال مكالمة هاتفية الجمعة بعزم بكين على العمل مع بيلاروس على ترسيخ الثقة السياسية المتبادلة.

وأعلن شي جينبينغ ولوكاشنكو في سبتمبر الماضي، عن شراكة إستراتيجية بين البلدين خلال لقاء في سمرقند في أوزبكستان.