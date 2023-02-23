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5 قتلى وعشرات المفقودين في انهيار منجم بالصين

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 فبراير 2023, 01:35 مساء
5 قتلى وعشرات المفقودين في انهيار منجم بالصين
عمال إنقاذ أثناء عملهم في حادث انهيار منجم بالصين. (أرشيفية: الإنترنت)
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أدى انهيار منجم للفحم في الصين إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل حسب حصيلة نشرتها وسائل الإعلام الرسمية اليوم الخميس، بينما استؤنفت عمليات البحث عن عشرات المفقودين بعد توقف تلى انهيارا أرضيا.

وانهارت تلة يبلغ ارتفاعها 180 مترا ظهر أمس الأربعاء على عمال في منجم مكشوف للفحم في غرب منغوليا الداخلية (شمال)، حسب وكالة «فرانس برس».

توقف عمليات الإنقاذ بسبب انهيار أرضي
وأرسلت السلطات مئات من عناصر الإنقاذ إلى موقع الانهيار الواقع على يسار منطقة إدارية تسمى ألتشا.

وقالت قناة التلفزيون العامة «سي سي تي في» اليوم إن عمليات الإنقاذ توقفت بعد انهيار أرضي مساء الأربعاء، لكنها استؤنفت بعد ذلك، موضحة أن حصيلة الضحايا بلغت حتى الآن خمسة قتلى وستة جرحى و49 مفقودا.

وبثت القناة صورا لعمال إنقاذ يرتدون معاطف برتقالية وخوذا صفراء وسط جبل من الأنقاض بلون الصدأ بالإضافة إلى حفارات لإزالة جزء من الركام.

عامل يروي نجاته من الموت
وقال العامل الناجي ما جيان بينغ للقناة «كنا قد استأنفنا العمل للتو. حوالى الساعة الواحدة والربع ظهرا رأينا صخورا بدأت تتساقط من أعلى التل وكان الأمر يزداد شدة».

وأضاف وهو يرقد على سريره في المستشفى «تقرر إخلاء الموقع، لكننا تأخرنا وانهار التل بأكمله».

وقال طبيب في المستشفى للقناة إن جميع المصابين في حالة مستقرة بعد هذه المأساة التي لم تعرف أسبابها بعد.

مشغلو المنجم لا يجيبون
ولم ترد شركة «تشينجينغ كول ماينينغ كومباني» على اتصالات هاتفية أجرتها الوكالة الفرنسية، اليوم، وهي الشركة التي يتردد أنها مشغلة للمنجم.

ونقل الإعلام الصيني عن سلطات البلاد أن أسباب الانهيار تخضع للتحقيق حاليًا، فيما أوقف الطاقم المعني، في إشارة على الأرجح إلى المسؤولين عن المنجم.

يُظهر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي - يُعتقد أن سائق شاحنة فحم نشره - صخورا تتدحرج أسفل منحدر، مخلفة سحب غبار بني لف عددا كبيرا من المركبات.

ويسمع في الخلفية صوت رجل يقول «انهار المنحدر بأكمله (...) كم عدد الأشخاص الذين ماتوا بسبب هذا؟ لو وقفت في الصف هناك اليوم لكنت مت أيضًا».

وأمر الرئيس الصيني شي جينبينغ مساء الأربعاء السلطات المحلية ببذل كل ما في وسعها للبحث عن المفقودين وإنقاذهم.

ويعتمد القطاع الأيسر من ألتشا منطقة من منغوليا الداخلية على استغلال المناجم كدخل اقتصادي أساسي.

حوادث المناجم لا تتوقف في الصين
وتحسنت سلامة المناجم في العقود الأخيرة في البلاد وكذلك التغطية الإعلامية لهذه الحوادث التي جرى تجاهلها في السابق؛ لكن حوادث لا تزال تسجل بسبب الخطر الكامن في القطاع والتطبيق العشوائي أحيانًا لتعليمات السلامة.

وفي نهاية ديسمبر الماضي، كان أربعون شخصًا يعملون تحت الأرض عند انهيار منجم ذهب في منطقة شينجيانغ (شمال غرب) وتمكن 22 شخصًا من الخروج.

وفي ديسمبر 2021 لقي اثنان من عمال منجم حتفهما في منجم للفحم غمرته المياه في شانشي (شمال) وجرى إنقاذ 20 آخرين. قبل ذلك، في سبتمبر من العام ذاته قتل 19 عاملاً بعدما علقوا تحت الأرض على إثر انهيار منجم للفحم في مقاطعة تشينغهاي (شمال غرب).

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