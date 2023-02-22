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روسيا: الصين أطلعتنا على رؤيتها بشأن «تسوية سياسية» للنزاع في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 فبراير 2023, 07:58 مساء
روسيا: الصين أطلعتنا على رؤيتها بشأن «تسوية سياسية» للنزاع في أوكرانيا
الرئيسان الروسي والصيني يتصافحان. (الإنترنت)
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أطلعت الصين روسيا على رؤيتها بشأن «تسوية سياسية» للنزاع في أوكرانيا، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الروسية الأربعاء بعد زيارة كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي إلى موسكو. 

وقالت الوزارة في بيان إن «الشركاء الصينيين أطلعونا على أرائهم حول الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية، إضافة إلى مقارباتهم لتسويتها سياسيا». لكنها أشارت إلى أنه «لم يدر حديث حول أي خطة (سلام) محددة»، بحسب «فرانس برس».

وقال وزير الخارجية الصيني تشين غانغ، أمس الثلاثاء، إن الصين «قلقة للغاية»، من أن الصراع الأوكراني قد يخرج عن نطاق السيطرة، ودعا دولا معينة إلى التوقف عن «تأجيج النار».

تعزيز حوار السلام والعمل مع المجتمع الدولي
وامتنعت بكين، التي عقدت العام الماضي شراكة «بلا حدود» مع موسكو، عن التنديد بالغزو الروسي لأوكرانيا، بينما حذرت الولايات المتحدة، من عواقب إذا قدمت الصين دعما عسكريا لروسيا، وهو ما تقول بكين إنها لا تفعله.

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وقال غانغ  «نحث دولا معينة على التوقف فورا عن تأجيج النار»، في إشارة إلى الصراع الأوكراني، في تصريحات تستهدف الولايات المتحدة على ما يبدو، مضيفا «إننا نقف بحزم ضد أي شكل من أشكال الهيمنة وضد أي تدخل أجنبي في شؤون الصين».

وأضاف غانغ خلال مؤتمر في بكين «سنواصل تعزيز حوار السلام وسنعمل مع المجتمع الدولي من أجل تعزيز الحوار والتشاور، ومعالجة مخاوف كلّ الأطراف، والسعي لتحقيق الأمن المشترك».

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