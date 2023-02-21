روسيا ترد على المخاوف بعد تعليق مشاركتها في معاهدة «نيو ستارت»

القاهرة - بوابة الوسط

قالت روسيا، مساء الثلاثاء، إنها ستستمر في احترام القيود المفروضة على مستويات ترسانتها النووية بموجب معاهدة «نيو ستارت»، رغم قرارها تعليق المشاركة في هذه الاتفاقية الروسية الأميركية المهمة، والذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين الثلاثاء.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان: «تعتزم روسيا التزام نهج مسؤول وستواصل الامتثال الصارم للقيود الكمية المفروضة على الأسلحة الهجومية الاستراتيجية المنصوص عليها في المعاهدة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

جاء بيان الخرايجة الروسية بعد تخوفات صادرة عن الولايات المتحدة الأميركية وحلف شمال الأطلسي، في أعقاب إعلان بوتين تعليق مشاركة بلاده في آخر معاهدة لضبط الأسلحة النووية بين أكبر دولتين نوويتين في العالم، روسيا والولايات المتحدة.

وقال بوتين في خطابه إلى الأمة «أعلن أن روسيا تعلق مشاركتها في معاهدة نيو ستارت»، مضيفا «لا ينبغي أن يتوهم أحد أنه من الممكن انتهاك التكافؤ الاستراتيجي العالمي».