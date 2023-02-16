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بايدن يخضع لفحص روتيني.. وحالته الصحية تحدد مصير ترشحه للرئاسة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 فبراير 2023, 03:08 مساء
بايدن يخضع لفحص روتيني.. وحالته الصحية تحدد مصير ترشحه للرئاسة
الرئيس الاميركي جو بايدن في البيت الأبيض، 10 فبراير 2023. (أ ف ب)
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يُكمل جو بايدن (80 عامًا) فحوصه الطبية الروتينية، الخميس، في خطوة حاسمة لأكبر رئيس سنا ينتخب على الإطلاق في الولايات المتحدة و«ينوي» الترشح لولاية ثانية في 2024. 

ووعد البيت الأبيض بنشر تقرير طبيب الرئيس كما فعل في نوفمبر 2021  في الفحص الطبي السابق للديموقراطي. وستثير الوثيقة بالتأكيد اهتماما أكبر بينما بدأت فعليا الحملة لانتخابات 2024، وفق وكالة «فرانس برس».

ويكرر بايدن على الرغم من استطلاعات الرأي غير المواتية، أنه «ينوي» الترشح وقد يتنافس بذلك مع سلفه دونالد ترامب الذي أعلن رسميا خوضه السباق إلى البيت الأبيض. لكنه أكد قبل أيام فقط أنه لم يتخذ قرارًا «نهائيًا» بعد. 

فحص كامل لبايدن
وخضع الرئيس الديموقراطي الذي يحرص عبر هذه الشفافية بشأن صحته على التميز عن سلفه الجمهوري، في 19 نوفمبر 2021 لفحص كامل. وفي ذلك اليوم خضع جو بايدن لتنظير القولون تحت تخدير عام. ونقل صلاحياته لمدة ساعة و25 دقيقة إلى نائبة الرئيس كامالا هاريس التي أصبحت لفترة وجيزة أول امرأة تملك صلاحيات رئاسية في تاريخ الولايات المتحدة. 

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وأكد الطبيب كيفن أوكونور أنه رجل يتمتع «بصحة جيدة وقوي وقادر» على أداء مهامه الشاقة. لكنه أشار أيضا إلى تأثير التقدم في السن وحجم الأدوية  التي يجب تناولها وأمراض بسيطة. ولاحظ الطبيب نفسه حينذاك تصلبا أكبر في مشية جو بايدن عزاه إلى حالة عصبية «خفيفة» تؤثر على قدميه. كما تحدث عن سعال متكرر ناجم عن ارتداد معدي مريئي. 

«لا يدخن ولا يشرب الكحول»
وجو بايدن لا يدخن ولا يشرب الكحول ولا يمارس الرياضة ولم تكن لديه مشاكل صحية كبيرة منذ خضوعه لجراحة في الدماغ في 1988. وأصيب بـ«كوفيد-19» في يوليو الماضي من دون أن يعاني من أعراض خطيرة للمرض. وحتى الآن، برهن الرئيس الأميركي على قدرة تحمل غير عادية بالنسبة لسنه، عبر خطبه المتتالية ورحلاته.

لكن تقدمه في السن يشكل أحد محاور هجمات متكررة من جانب المعارضة الجمهورية. حتى أن بعض معارضي الرئيس أكدوا أنه لم يعد بكامل قواه العقلية بسبب بعض لحظات الارتباك ونطق غير واضح.

ودعت الجمهورية نيكي هايلي (51 عامًا) التي دخلت السباق لانتخابات 2024، الأربعاء، إلى إجراء فحوص للقدرات العقلية لأي مسؤول منتخب يزيد عمره عن 75 عامًا. وهذا ينطبق أيضًا على الرئيس السابق دونالد ترامب (76 عامًا) الذي تتحداه بترشحها.

وتأمل سفيرة الولايات المتحدة السابقة في الأمم المتحدة في الاستفادة من الرغبة في التجديد لدى الناخبين الأميركيين الذين لا يريدون حسب استطلاعات الرأي ولاية ثانية لجو بايدن ولا ولاية رئاسية جديدة لترامب. وفي حال ترشح لولاية رئاسية جديدة، سيكون على جو بايدن تحمل الحملة الانتخابية القاسية ومتطلبات عمله الرئاسي. وحتى الآن، يرد على الأسئلة المتعلقة بسنه بنكات. ويقول «عليكم أن تروني أثناء العمل!».

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