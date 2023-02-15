المركز الأميركي للزلازل: زلزال بقوة 6 درجات يضرب وسط الفلبين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المركز الأميركي لرصد الزلازل أن هزة بقوة 6.1 درجات ضربت وسط الفلبين ليل الأربعاء الخميس دون وقوع أضرار أو ضحايا.

والهزة التي لم تكن عميقة ضربت جزيرة ماسبات وسط الأرخبيل بعيد الساعة 02.00 الخميس (19,00 ت غ الأربعاء) وفقا للمصدر نفسه. ولم يصدر أي تحذير من حدوث تسونامي، بحسب «فرانس برس».

وضرب زلزال بقوة ست درجات مناطق جنوب الفلبين، في الأول من فبراير، حسب المركز الأميركي للمسح الجيولوجي، ما دفع بالسلطات المحلية للتحذير من هزات ارتدادية، مشيرة إلى احتمال وقوع أضرار مادية.

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سُجل وقوع الزلزال الساعة 6:44 بعد الظهر (10:44 ت غ)، قرب منطقة مونكايو بإقليم دافاو دي أورو في جزيرة مينداناو، وفق وكالة «فرانس برس».

ثاني زلزال في الفلبين بأقل من أسبوع

وهذا هو الزلزال الثالث خلال أقل من أسبوعين، إذ أعلن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل في 27 بناير الماضي، أن زلزالا بلغت شدته 5.5 درجة على مقياس ريختر ضرب مناطق في جزر بيسايا ومدينة سوريجاو.

وأضاف المعهد - حسبما ذكرت قناة «إيه بي إس-سي بي إن» الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن مركز الزلزال وقع قبالة جزيرة «هومونهون» وعلى عمق 80 كيلومترا.