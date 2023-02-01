زلزال بقوة 6 درجات يضرب جنوب الفلبين...

ضرب زلزال بقوة ست درجات مناطق جنوب الفلبين، الأربعاء، حسب المركز الأميركي للمسح الجيولوجي، ما دفع بالسلطات المحلية للتحذير من هزات ارتدادية، مشيرة إلى احتمال وقوع أضرار مادية.
سُجل وقوع الزلزال الساعة 6:44 بعد الظهر (10:44 ت غ)، قرب منطقة مونكايو بإقليم دافاو دي أورو في جزيرة مينداناو، وفق وكالة «فرانس برس».
ثاني زلزال في الفلبين بأقل من أسبوع
وهذا هو الزلزال الثاني خلال أقل من أسبوع، إذ أعلن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل يوم السبت أن زلزالا بلغت شدته 5.5 درجة على مقياس ريختر ضرب مناطق في جزر بيسايا ومدينة سوريجاو. وأضاف المعهد - حسبما ذكرت قناة «إيه بي إس-سي بي إن» الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن مركز الزلزال وقع قبالة جزيرة «هومونهون» وعلى عمق 80 كيلومترا.
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