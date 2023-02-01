زلزال بقوة 6 درجات يضرب جنوب الفلبين

القاهرة - بوابة الوسط

ضرب زلزال بقوة ست درجات مناطق جنوب الفلبين، الأربعاء، حسب المركز الأميركي للمسح الجيولوجي، ما دفع بالسلطات المحلية للتحذير من هزات ارتدادية، مشيرة إلى احتمال وقوع أضرار مادية.

سُجل وقوع الزلزال الساعة 6:44 بعد الظهر (10:44 ت غ)، قرب منطقة مونكايو بإقليم دافاو دي أورو في جزيرة مينداناو، وفق وكالة «فرانس برس».