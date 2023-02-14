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حصيلة وفيات الزلزال في تركيا تقترب من 32 ألفا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 فبراير 2023, 02:33 مساء
حصيلة وفيات الزلزال في تركيا تقترب من 32 ألفا
آثار الدمار نتيجة الزلزال الذي ضرب تركيا وسورية. (الإنترنت)
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بلغت حصيلة الوفيات في تركيا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا، 31 ألفا و974 شخصا اليوم الثلاثاء، فيما تكافح طواقم الإنقاذ للوصول إلى آخر الناجين في اليوم التاسع من عمليات الإنقاذ.

وقالت وكالة أنباء الأناضول الرسمية، إن فرق الإنقاذ أنقذت باكي ينينار البالغ من العمر 21 عاما وشقيقه الأصغر محمد أنيس من تحت الأنقاض في مدينة كهرمان مرعش، بعد ما يقرب من 200 ساعة من وقوع كارثة الزلزال، بحسب وكالة «د ب أ».

- حصيلة وفيات زلزال تركيا وسورية تقترب من 38 ألفا

وذكر تقرير الوكالة أنه جرى إنقاذ محمد جافر جيتين البالغ من العمر 18 عاما في مدينة أديامان، على بعد نحو 215 كيلومترا جنوب شرق تركيا، في نفس الساعة تقريبا.

وأوقفت بعض الفرق الأجنبية، ومنها الفرق الألمانية، جهودها وغادرت.

انتشال نحو ثمانية آلاف شخص على قيد الحياة
فيما أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، انتشال نحو ثمانية آلاف شخص على قيد الحياة من تحت الأنقاض في المنطقة حتى الآن.

وذكرت وكالة الأناضول، نقلا عن هيئة إدارة الكوارث في البلاد، أن أكثر من 81 ألف شخص أصيبوا في تركيا، ولا يزال يعتقد أن الآلاف في عداد المفقودين.

وفي السادس من فبراير الجاري، هز زلزال بلغت قوته 7.7 درجة جنوب شرق تركيا وشمال سورية، وبعد ساعات، تبعته هزة ثانية بقوة 7.7 درجة.

ولقي نحو 5900 شخص في سورية حتفهم بحسب بيانات منظمة الصحة العالمية.

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