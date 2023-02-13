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الجيش الفرنسي: مجموعة فاغنر الروسية العسكرية «خصم مخيف»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 فبراير 2023, 05:56 مساء
الجيش الفرنسي: مجموعة فاغنر الروسية العسكرية «خصم مخيف»
مقر شركة فاغنر الروسية العسكرية. (الإنترنت)
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وصف رئيس هيئة أركان الجيش الفرنسي مجموعة «فاغنر» الروسية العسكرية المنتشرة في عدد من الدول الأفريقية وعلى الجبهة في أوكرانيا بأنها «خصم مخيف» ونموذج سوف «يتطور».

وقال الجنرال بيار شيل الإثنين خلال لقاء مع جمعية صحافيي الدفاع «لننظر إلى ميليشيا فاغنر وإلى الاستعراض الذي تقوم به». وتابع «إنها توجّه إلينا رسالة مفادها أننا سنواجه هذه الميليشيات في أماكن أخرى، إنها قادرة على دفع الثمن غاليا بدمائها لتحقيق أهدافها وستكون خصما مخيفا»، وفق «فرانس برس».

قوة رديفة أساسية للجيش الروسي في أوكرانيا
وفرضت مجموعة فاغنر نفسها في الأشهر الماضية كقوة رديفة أساسية للجيش الروسي في أوكرانيا ولا سيما في الخطوط الأمامية في المعركة من أجل السيطرة على باخموت «شرق». وأكد قائدها يفغيني بريغوجين الأحد السيطرة على بلدة كراسنا هورا على مسافة بضعة كيلومترات إلى شمال المدينة الكبرى في منطقة دونيتسك.

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وقال الجنرال شيل «قبل عام كنت أركّز على الحرب الهجينة القريبة من العتبة الخلافيّة ...  وتأثير الرسالة.. فاغنر وهذا النوع من الأدوات التي يستخدمها الروس هي تماما أداة لهذه العتبة، ستتطور حكما في المستقبل» ـ مضيفاً «هل أن كل المجموعات العسكرية الخاصة متساوية أو ستكون كذلك؟ على الأرجح لا، هناك قدر من الدعم الحكومي خلفها»، في إشارة إلى الروابط القوية بين بريغوجين والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

 مرحلة تغيير حقبة بنفس حجم حدث سقوط جدار برلين
وأوضح أن مجموعة «فاغنر، لأنها تكافح للحصول على مكانة في الكرملين بطريقة ما من خلال دفع ثمن باهظ، تطرح علينا مشكلة وتقول لنا إنها خصم مخيف». وأشار إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ قبل حوالى عام لم يكشف بعد كل عواقبه الجيوستراتيجية.

وأكد «نحن على الأرجح في مرحلة تغيير حقبة بنفس حجم حدث سقوط جدار برلين»، مشيرًا إلى تغيرات «استغرقت سنوات لتتجسد وطبعت ثلاثة عقود».

وتابع «شهدنا تصاعد استخدام القوة من قبل عدد من الدول» ذاكرًا إيران والصين. وتابع «هناك إعادة نظر في القانون الدولي كما تبلور منذ الحرب العالمية الثانية. تقول لنا بعض الدول: قانونكم ظرفي وغربي ونحن نرفضه».

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