أميركا تطارد الـ«فاغنر» في أفريقيا وروسيا تتوغل في القارة

القاهرة - بوابة الوسط

تواجه موسكو محاولات الغرب وخصوصًا واشنطن لتقليم «أذرعها» في أفريقيا بتكثيف التحركات الدبلوماسية في الباحة الخلفية لليبيا، بعدما ترسخ الاعتقاد الغربي خاصة الأميركي أن مجموعة «فاغنر» الروسية تعمل على اتخاذ ليبيا كبوابة للتمدد إلى عمق غرب القارة والساحل الأفريقي.

ومن مفارقات إعادة ترتيب روسيا لأوراقها في دول المنطقة المتاخمة لليبيا أنها جاءت في ذروة الضغط الأميركي الواسع للتخلص من المرتزقة الأجانب وتحديدًا «فاغنر»، التي تمددت داخل إفريقيا مستغلاً حالة الفراغ في دول مثل مالي وبعد الانسحاب الفرنسي العسكري.

ولاحقت الاتهامات موسكو عبر هذه الشركة الأمنية الخاصة، مع وقوفها وراء دعم بعض الأنظمة الحاكمة أمام المتمردين والجماعات الإرهابية لتستحوذ بعدها على مناجم المعادن الثمينة والطاقة.

زيارتان للافروف إلى القارة السمراء في ظرف أسبوعين فقط

وبعد أقل من أسبوعين من زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، دول أفريقية عاد منذ الاثنين الماضي في جولة قادته أولا إلى مالي وموريتانيا ثم السودان التي يزورها حاليًا.

وعلى الرغم من أن هذه الرحلة الجديدة إلى غرب أفريقيا والمغرب العربي هي جزء من جولة أفريقية استعدادًا للقمة الروسية الأفريقية المقرر عقدها في يوليو المقبل في سانت بطرسبرغ، إلا أن مالي تؤكد بشكل متزايد بأنها حلقة وصل أساسية في إستراتيجية الكرملين في القارة السمراء، في سياق عدم الثقة تجاه الشركاء التقليديين، لا سيما فرنسا.

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وتوتّرت العلاقات الروسية الفرنسية خلال الأشهر الأخيرة منذ ترسيخ موسكو علاقاتها العسكرية مع باماكو، على الرغم من حالة التوافق في ليبيا لدعمها معسكر الشرق.

موسكو تتهم باريس بدعم الإرهاب

وساءت العلاقات أكثر على خلفية اتهام وزير الخارجية الروسي فرنسا بدعم «الإرهابيين في ليبيا»، وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الإسواتينية، تولي دولادلا، في العاصمة مبابان، «فرنسا من خلال دعمها للإرهابيين في ليبيا قد عززت الإرهاب في أفريقيا»؛ وذلك ردا على اتهام سابق للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، روسيا بالتأثير على قرار بوركينا فاسو الأخير الخاص بمطالبة القوات الفرنسية بمغادرة أراضيها في غضون شهر واحد.

وفي العاصمة باماكو عبر الرئيس الانتقالي المالي عاصيمي غويتا خلال استقباله لافروف عن طبيعة الشراكة بين البلدين والتوجه نحو مسائل الدفاع.

بدوره، قال لافروف إنه ناقش مع الرئيس غويتا: «كل ما يؤثر على مصالح روسيا ومالي». وكان لافروف قد تعهد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المالي عبد الله ديوب بمواصلة بلاده دعمها العسكري لمالي، والذي قال إنه مكنها من تنفيذ عمليات فعالة ضد الجماعات المسلحة.

استعداد روسي لتقدم مساعدات لدول أفريقية

وقال الوزير الروسي إن بلاده ستقدم مساعدات إلى كل من: غينيا وبوركينا فاسو وتشاد، ومنطقة الساحل بشكل عام وحتى الدول المطلة على خليج غينيا، من أجل التغبب على التحديات الأمنية التي تواجهها.

وترى وكالة «بلومبرغ» الأميركية أن جولات لافروف هدفها تخفيف العزلة الدولية التي تعانيها موسكو، ونقص الاتصالات الدولية منذ شنها الحرب على أوكرانيا.

واستقبل وزير الخارجية الروسي، أول نظرائه الأجانب هذا العام في موسكو في نهاية يناير الماضي، وأجرى محادثات مع وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي ناقش معه الملف الليبي.

وفي جولته الأولى بالقارة الشهر الماضي، زار لافروف جنوب أفريقيا وإسواتيني وأنغولا وإريتريا. ورأى مراقبون أن الولايات المتحدة تسعى لإقناع حلفاء الشرق الأوسط بالمساعدة في دفع ليبيا والسودان لطرد مجموعة المرتزقة الروسية «فاغنر» وتضغط على الإمارات العربية المتحدة وتركيا لكبح العلاقات التجارية مع روسيا.

دبلوماسيون أميركيون وأوروبيون في السودان

وفي السودان المجاورة أيضا بدأت ممثلة للاتحاد الأوربي ومبعوثين من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والنرويج، الثلاثاء الماضي زيارة مشتركة للبلاد للوقوف على تطورات العملية السياسية في السودان قبل بدء زيارة الوزير الروسي إلى الخرطوم.

ويتضمن جدول عمل المسؤولين الغربيين في السودان مناقشة نشاط «فاغنر» واستطلاع حقيقة تحرك موسكو لإنشاء قاعدة في السواحل السودانية على البحر الأحمر.

وفي وقت سابق، كشفت جريدة «وول ستريت جورنال» الأميركية أن مسؤولين أمنيين أوروبيين يسعون لطرد المرتزقة من السودان وليبيا.

اللقاء مع حفتر هدفه طرد «فاغنر»

وقالت الجريدة إن مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز ضغط على قائد قوات القيادة العامة خليفة حفتر في منتصف يناير لطرد «مرتزقة فاغنر» وسط مخاوف واشنطن من أن تستفيد من تدفقات إيرادات جديدة إما من خلال دفعها من خلال عائدات النفط الليبي أو عن طريق التفرع إلى شبكات تهريب الوقود المزدهرة في البلاد.

لكن في المقابل، يقدم «المركز الروسي الإستراتيجي للثقافات» في تقرير لها نشر هذا الأسبوع قراءة مغايرة لنوايا الغرب، معتبرًا أن تعاون الدول الأفريقية مع روسيا في مجال الاقتصاد وتعزيز الأمن يؤرق كل من روما وباريس، التي تتقاطع مصالحها هناك، المتمثلة أساسًا في السيطرة على ثروات النفط والمعادن.

تنافس إيطالي فرنسي على النفط الليبي

وفي نهاية يناير الماضي، وقعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني خلال زيارتها إلى طرابلس اتفاقية بشأن استثمار ثمانية مليارات دولار من قبل شركة «إيني» الإيطالية في تطوير حقول الغاز والنفط الليبية. ومن المقرر انطلاق العمل على هذا المشروع في سنة 2026.

وتعتبر شركة «إيني» منافسة لشركة «توتال» الفرنسية، لذلك ترى باريس أن صفقة الطاقة بين طرابلس وروما تشكل تهديدًا لمصالح فرنسا الاقتصادية في شمال أفريقيا.

كما أن تقديم تركيا الدعم لإيطاليا يفاقم توتر العلاقات الفرنسية التركية. ومن أجل منع توسع الشراكة الإيطالية التركية في شرق البحرالمتوسط، حاولت باريس التقرب من أثينا التي لديها خلافات مع أنقرة حول ملكية جزر في بحر إيجه.