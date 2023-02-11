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ولاية فلوريدا تتبنى قانونا يسمح بنقل مهاجرين إلى ولايات أخرى

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 فبراير 2023, 09:41 صباحا
ولاية فلوريدا تتبنى قانونا يسمح بنقل مهاجرين إلى ولايات أخرى
حاكم ولاية فلوريدا الأميركية رون ديسانتيس، خلال تجمع انتخابي في تامبا، 8 نوفمبر 2022. (أ ف ب)
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أقر برلمان ولاية فلوريدا الأميركية، الجمعة، قانونًا يسمح لإدارة الحاكم الجمهوري رون ديسانتيس، بنقل مهاجرين يقيمون بشكل غير قانوني، إلى ولاية أخرى، بما في ذلك إذا كانوا يعيشون خارج فلوريدا.

ويوسع هذا النص نطاق تطبيق القانون، الذي جرى تمريره العام الماضي، وسمح بنقل مهاجرين إلى ولايات أخرى ولكن من فلوريدا فقط، حسب وكالة «فرانس برس».

مكان شهير لقضاء العطلات
وكان ديسانتيس قد أعلن في سبتمبر الماضي، نقل 48 مهاجرا بالطائرة من تكساس إلى جزيرة مارثاز فينيارد، وهي مكان شهير لقضاء العطلات للمجتمع الأميركي الراقي، وتقع في ولاية ماساتشوستس (شمال شرق).

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وانضم ديسانتيس، بذلك إلى حركة أطلقها الحاكمان الجمهوريان لولايتي تكساس وأريزونا، اللذان قررا ترحيل المهاجرين المقيمين من دون تصاريح إلى المدن الديموقراطية في شمال وشرق الولايات المتحدة، تعبيرا عن احتجاجهما على سياسة الهجرة التي يقودها الرئيس الديموقراطي جو بايدن.

تشكل مخالفة للقانون
ورفع السناتور الديموقراطي عن ولاية فلوريدا جيسن بيزو دعوى قضائية، ضد إدارة الحاكم ديسانتيس بشأن عمليات نقل المهاجرين العام الماضي، مؤكدا أنها تشكل مخالفة للقانون لأن هؤلاء المتسللين نقلوا من تكساس وليس فلوريدا.

ويلغي النص الذي أقر الجمعة ولم يوقعه ديسانتيس بعد ليصبح قانونا، هذا الشرط عبر السماح بنقل المهاجرين غير الشرعيين من أي مكان في الولايات المتحدة.

ويأتي هذا التصويت، بينما سجلت فلوريدا زيادة حادة في عدد المهاجرين ومعظمهم من الكوبيين والهايتيين، الذين وصلوا سواحلها في الأسابيع الأخيرة.

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