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«الحب عزاء» مهاجرين عالقين على الحدود الأميركية - المكسيكية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 يناير 2022, 03:21 مساء
«الحب عزاء» مهاجرين عالقين على الحدود الأميركية - المكسيكية
صورة لمهاجرين يجتازون نهر ريو غراندي في سيوداد خواريز، ديسمبر 2021 (أ ف ب)
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يقول شاب من نيكاراغوا وشابة من غواتيمالا، وهما عالقَان على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، «إن الحب هو الذي ساعدهما على التمسك بحلمهما الأميركي، رغم ألم الانتظار الطويل».

يستذكر خوسيه لويس ألفارادو (29 عاما) كيف وقع في حب ويندي إسبانا في ملجأ «بان دي فيدا» (خبز الحياة) للمهاجرين في مدينة خواريز الحدودية المكسيكية، قائلا «كنت أقول لها، يوما ما ستصبحين عائلتي وستكونين أم أطفالي»، وفق «فرانس برس».

رحل كلاهما من الولايات المتحدة مع أكثر من 71 ألف طالب لجوء آخر بعدما أصدر الرئيس السابق دونالد ترامب في يناير 2019 أمرا، يعرف باسم بروتوكولات حماية المهاجرين، يجبر طالبي اللجوء على الانتظار في المكسيك أثناء معالجة طلباتهم في الولايات المتحدة.
وعاد معظم المرحلين إلى بلدانهم، لكن آلافا بقوا على الحدود.

غادر ألفارادو نيكاراغوا حيث كان يعمل ممرضا عسكريا، بعد تعرضه للاضطهاد لأسباب سياسية، كما يوضح، فيما تشير إسبانا إلى أنها فرت من غواتيمالا بعد تلقيها تهديدات بالقتل من جماعة إجرامية.

يقول الشاب النيكاراغوي إن الأمر استغرق بعض الوقت لإقناع إسبانا بأنه «جاد» في ما يقول.

من جانبها، تقر إسبانا (26 عاما) «جئت أحمل خوفا شديدا من الناس، مع انعدام ثقة فيهم».

ويضيف ألفارادو أن الأمر احتاج للوقت، لكن «تقاربنا وأصبحنا نعرف بعضنا بعضا بشكل أفضل».

في نهاية المطاف، انتقلا للعيش معا بعدما حولا مساحة في مستودع منزلا. وهناك، أنجبت إسبانا ابنتهما دانا التي تبلغ عاما الآن.

نعمة
لم يتمكن أي من المهاجرين الثلاثة (ألفارادو وإسبانا وسانتوس) من العثور على ملفهم في موقع الحكومة الأميركية منذ إعادة العمل ببروتوكولات حماية المهاجرين.

وجرى تعداد أكثر من 190 ألف مهاجر غير شرعي في المكسيك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2021، أي أكثر بثلاث مرات من أرقام العام 2020.

لكن وسط كل حالة عدم اليقين السائدة، يمكن أن يوفر الحب بلسما.

هذا الأسبوع، شاركت إسبانا وألفارادو سعادتهما مع مهاجرين آخرين في حفلة شي نظماها لمناسبة وصول شهادة زواجهما الرسمية، بعد زواجهما مدنيا في 6 يناير. وتعطي زوجة ألفارادو وابنته المهاجر النيكاراغوي سببا للتمسك بحلمه الأميركي.

ويوضح «كنت أقول دائما: أنا قادم لوحدي. لكن الآن لدي امرأتان».

بالنسبة إلى إسبانا، فإن زوجها وابنتها دانا «نعمة». وتقول «إن رغبتي الشديدة هي النهوض كل يوم والمضي قدما والقتال من أجل تحقيق حلمي بالذهاب إلى الولايات المتحدة».

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