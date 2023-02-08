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روسيا تتعهد بالرد في حال تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة بريطانية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 فبراير 2023, 08:36 مساء
روسيا تتعهد بالرد في حال تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة بريطانية
سفارة موسكو في لندن (أرشيفية: الإنترنت)
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تعهدت روسيا، الأربعاء، بالرد في حال زودت بريطانيا أوكرانيا بطائرات مقاتلة، محذرة من تصعيد.

وقالت سفارة موسكو في لندن، في بيان نقلته وكالات أنباء روسية، إن «روسيا ستجد ردًا على أي خطوات غير ودية يتخذها الجانب البريطاني».

وفي وقت سابق اليوم أفاد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بأنه لا يستبعد شيئًا في ما يخص المساعدة العسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك إرسال طائرات مقاتلة يطالب بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال سوناك: «كنا واضحين منذ فترة بشأن تقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا، لا شيء مستبعدًا» وإرسال طائرات مقاتلة «يشكل بالطبع جزءًا من مناقشاتنا»، حسب ما أوردت وكالة «فرانس برس».

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