سوناك لا يستبعد تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الأربعاء، أنه لا يستبعد شيئًا في ما يخص المساعدة العسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك إرسال طائرات مقاتلة يطالب بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال سوناك: «كنا واضحين منذ فترة بشأن تقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا، لا شيء مستبعد» وإرسال طائرات مقاتلة «يشكل بالطبع جزءًا من مناقشاتنا»، حسب ما أوردت وكالة «فرانس برس».

جاء تصريح سوناك خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني في جنوب انجلترا، حيث يتلقى جنود أوكرانيون تدريبًا على استخدام دبابات «تشالنجر 2» البريطانية التي وعدت لندن بتزويد كييف بها.