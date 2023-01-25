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فقدان 8 بحارة جراء غرق سفينة شحن قرب اليابان

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 25 يناير 2023, 08:16 صباحا
فقدان 8 بحارة جراء غرق سفينة شحن قرب اليابان
قوات من خفر السواحل الكوري يبحثون عن مفقودين بعد غرق سفينة شحن في بحر الصين الشرقي، 25 يناير 2023، (ا ف ب)
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يبحث خفر سواحل اليابان وكوريا الجنوبية الأربعاء عن ثمانية من أصل 22 فردًا من طاقم سفينة شحن غرقت الليلة الماضية قبال السواحل الجنوبية الغربية للجزر اليابانية في بحر الصين الشرقي.

وقال ناطق باسم خفر السواحل الياباني لوكالة «فرانس برس»، «أنقذنا 14 فردا من الطاقم حتى الآن، ولا زلنا نجهل وضعهم وجنسياتهم، إذ أن 11 شخصا منهم فاقدون للوعي».

وأصدرت سفينة «جين تيان» للشحن البالغ وزنها 6651 طنًا والمسجّلة في هونغ كونغ، نداء استغاثة مساء الثلاثاء بتوقيت اليابان، في وقت كانت على بعد 110 كيلومترا نحو غرب جزر دانجو، وهي أرخبيل صغير ناء وغير مأهول يقع في جنوب غرب اليابان.

وبحسب خفر السواحل الياباني، فإن ثلاثة سفن تجارية أخرى كانت في المنطقة في وقت الحادث وتمكنت من إنقاذ عدد من الغارقين.

ويأتي غرق السفينة في خضمّ موجة برد حادة تضرب شرق آسيا. وتبلغ الحرارة في الجزر الأقرب إلى مكان الحادث بالكاد ثلاث درجات مئوية.

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