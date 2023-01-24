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زيلينسكي يطالب ماكرون بمنع الروس من المشاركة في الألعاب الأولمبية 2024 في باريس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 24 يناير 2023, 09:20 مساء
زيلينسكي يطالب ماكرون بمنع الروس من المشاركة في الألعاب الأولمبية 2024 في باريس
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يصافح نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. (أرشيفية: الإنترنت)
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دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى منع الرياضيين الروس من المشاركة في الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس في 2024، وذلك مع مضي 11 شهرًا على الحرب الروسية في أوكرانيا.

وكتب زيلينسكي على منصة تلغرام في أعقاب اتصال هاتفي مع ماكرون «لقد شددت بشكل خاص على أنه لا ينبغي أن يكون للرياضيين الروس مكان في الألعاب الأولمبية في باريس»، وفق «فرانس برس».

 فضيحة فساد في كييف
وفي سياق متصل، تعهد زيلينسكي باتخاذ إجراءات حاسمة ضد سوء الإدارة في أجهزة الدولة بعد فضيحة فساد في كييف. وقال زيلينسكي، في خطابه اليومي بالفيديو مساء الأحد: «سيحصل المجتمع على معلومات كاملة، وستتخذ الدولة الخطوات الفعالة الضرورية»، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د. ب.أ».

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ومن بين أمور أخرى، قال زيلينسكي إنه جرى إطلاق  نائب وزير تنمية البلديات والأقاليم والبنية التحتية، فاسيل لوسينسكي، الذي احتجزه المكتب الوطني لمكافحة الفساد قبل أيام.

موظفو الخدمة المدنية جنوا ثروات لأنفسهم
ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، فإن لوسينسكي متهم بتلقي رشوة قدرها 400 ألف دولار، لشراء مولدات كهربائية وسط الهجمات الروسية القاسية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

وفي رسالته بالفيديو، تناول زيلينسكي أيضا تقارير وسائل الإعلام حول الشراء المبالغ فيه لطعام للجنود، حيث قيل مرة أخرى إن موظفي الخدمة المدنية جنوا ثروات لأنفسهم. بحسب المعلومات الرسمية، من المقرر أن يلقي وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، كلمة أمام البرلمان في كييف بشأن هذه المسألة.

يشار إلى أن الفساد يعتبر مشكلة واسعة الانتشار في أوكرانيا، كما هو الحال في العديد من دول الاتحاد السوفيتي السابق.

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