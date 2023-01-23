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زيلينسكي: الهجوم الروسي الجديد يمكن أن يأتي من أي جانب

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 يناير 2023, 09:30 صباحا
زيلينسكي: الهجوم الروسي الجديد يمكن أن يأتي من أي جانب
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، (أرشيفية: الإنترنت)
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن القيادة الروسية تواصل تكليف القوات الروسية بمهام مختلفة باستمرار، على الرغم من الخسائر الكبيرة التي تتكبدها.

وقال الرئيس الأوكراني، في مقابلة مع قناة (إيه أر دي) التليفزيونية الألمانية، «يمكن أن يأتي الهجوم من أي جانب.. يمكن أن يأتي الهجوم في الجنوب أو الشرق»، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم) اليوم الإثنين.

بوتين حدد الهدف
وأضاف زيلينسكي «لقد حدد (بوتين) الهدف وهو الوصول إلى الحدود الإدارية لمنطقتى دونيتسك ولوهانسك»، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

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وتابع أن الرئيس الروسي يواصل إرسال آلاف الروس ليلقوا حتفهم، بحسب الوكالة الأوكرانية.

 

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