الجيش الروسي يتقدّم باتجاه بلدتين في منطقة زابوريجيا

القاهرة - بوابة الوسط

يتقدّم الجيش الروسي باتجاه بلدتَين في منطقة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا، حيث اشتدت الاشتباكات مع قوات كييف هذا الأسبوع، على ما أفاد الأحد، فلاديمير روغوف، أحد قادة سلطات الاحتلال المحلية التي شكلتها موسكو.

وقال روغوف لوكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي، «الجبهة متحركة في اتجاهين: أوريخيف وغوليايبول»، وفق وكالة «فرانس برس».

وتقع هاتان البلدتان اللتان كانت كل منهما تضم قبل الحرب نحو 15 ألف نسمة، على مسافة 65 كيلومترا و100 كيلومتر جنوب شرق زابوريجيا، عاصمة المنطقة التي تحمل الاسم نفسه وتسيطر عليها القوات الأوكرانية.

وحسب روغوف، فإن «المبادرة في أيدينا» والقتال مستمر في هذه المناطق.

السيطرة على خطوط ومواقع متقدمة

واكتفى الجيش الأوكراني في تقريره الصباحي بالقول إنه «تم استهداف أكثر من 15 بلدة بالمدفعية الروسية» في منطقة زابوريجيا، السبت.

- الجيش الروسي يعلن شن «عمليات هجومية» في زابوريجيا جنوب أوكرانيا

والسبت، أكّد الجيش الروسي أنه نفذ «عمليات هجومية» في هذه المنطقة، و«سيطرت وحدات المنطقة العسكرية الشرقية على خطوط ومواقع متقدمة أكثر».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أفاد روغوف بأن «حدّة العمليات العسكرية ازدادت بشدّة باتجاه زابوريجيا».

ويشهد خط التماس بين الجيشين الأوكراني والروسي في هذه المنطقة الجنوبية، جمودا منذ أشهر ولم تحدث أي اشتباكات كبيرة هناك، بخلاف منطقتي خيرسون (جنوب) حتى نوفمبر، ودونيتسك (شرق) مركز الاشتباكات الحالية.