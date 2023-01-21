الجيش الروسي يعلن شن «عمليات هجومية» في زابوريجيا جنوب أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الجيش الروسي، السبت، أنه نفذ «عمليات هجومية» في منطقة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا سمحت له بالسيطرة على «مواقع مواتية».

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان أنه «في ناحية زابوريجيا، وإثر عمليات هجومية، سيطرت وحدات المنطقة العسكرية الشرقية على خطوط ومواقع مواتية أكثر»، دون إضافة تفاصيل، حسب «فرانس برس ».

اختراق خط الدفاع الأول للجيش الأوكراني

أعلنت الوزارة، أن قواتها العاملة في أوكرانيا تمكنت من اختراق خط الدفاع الأول للجيش الأوكراني في زابوريجيا. وقالت الوزارة إنه «نتيجة لأعمال هجومية، تم تحرير خطوط ومواقع مهمة على محور زابوريجيا، وتم القضاء على أكثر من 30 مسلحًا في يوم واحد».

وأضاف بيان الوزارة: «في اتجاه زابوريجيا، ونتيجة لعمليات هجومية، سيطرت وحدات المنطقة العسكرية الشرقية على خطوط ومواقع تشكل مكاسب ذات قيمة». وكشف البيان عن مقتل أكثر من 30 مسلحا وتدمير مدرعتين وشاحنتي «بيك أب» ومدافع ذاتية الدفع من طراز «أكاسيا» ومدافع هاوتزر «دي-20».

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وكان رئيس حركة «نحن مع روسيا»، فلاديمير روغوف، قد قال إن القوات الروسية تمكنت من اختراق خط الدفاع الأول للقوات الأوكرانية في قطاعات معينة بمنطقة زابوريجيا.

تقدم القوات الروسية وتحرير عدد من النقاط

وأضاف روغوف، عضو المجلس الرئيسي لإدارة منطقة زابوريجيا، في مقابلة مع وكالة «نوفوستي»، أن هنالك «معارك دائرة في المنطقة مصحوبة بتقدم القوات الروسية وتحرير عدد من النقاط على طول خط المواجهة بأكمله».

وأشار روغوف إلى أن خط الدفاع الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية تم إنشاؤه بمدن غوليابوليه وكامينسكوي وأوريخوف، والمدينتان الأخيرتان تعدان المخرجين الرئيسيين إلى مدينة زابوريجيا.