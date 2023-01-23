توقيف 3 صحفيات في إيران

القاهرة - بوابة الوسط

أوقفت السلطات الإيرانية ثلاث صحفيات، يعملن لصالح مؤسسات محلية، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ وفاة مهسا أميني، وفق ما أفادت جمعية الصحفيين في طهران الإثنين.

وأوردت الجمعية في بيان، أنه «خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، تم توقيف ثلاث صحفيات على الأقل، هنّ مليكا هاشمي وسعیدة شفيعي ومهرنوش زارعي»، من دون تقديم تفاصيل إضافية، بحسب ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وتعد شفيعي صحفية مستقلة وروائية، بينما تعمل زارعي لصالح وكالات أنباء محسوبة على التيار الإصلاحي، في حين تعمل هاشمي لصالح وكالة «شهر».

وأفادت صحيفة «اعتماد» أن الصحفيات الثلاث نقلن الى سجن إوين بطهران.

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وفق تعداد لهذه الصحيفة الإصلاحية، أوقفت السلطات 79 صحفيا منذ 16 سبتمبر، تاريخ بدء الاحتجاجات إثر وفاة أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.

احتجاجات مستمرة و«أعمال شغب»

وقتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات، كما جرى توقيف الآلاف على هامش التحركات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءا كبيرا منها بمثابة «أعمال شغب»، يقف خلفها «أعداء» الجمهورية الإسلامية.

وفي أواخر أكتوبر، نشرت وسائل إعلام محلية رسالة وقّعها أكثر من 300 صحفي ومصوّر صحفي، ينتقدون فيها السلطات بسبب «توقيف زملائنا وحرمانهم من حقوقهم بعد توقيفهم».